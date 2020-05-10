أكثر من 200 ألف مركبة انتهى ترخيصها خلال إغلاق كورونا

عمان- قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد محمد العمري الأحد، إن أكثر من 200 ألف مركبة انتهى ترخيصها خلال تعطيل الدوام الرسمي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف العمري في تصريح لقناة “المملكة” مع بدء اليوم الأول لعمل ادارة الترخيص إن إستقبال المركبات لترخيصها مرتبط بنظام الزوجي والفردي حيث لا يجري استقبال أي مركبة بغير الدور المعلن لها، مبينا أن اليوم هو لاستقبال المركبات التي تنتهي برقم زوجي فقط.

“جرى برمجة نظام إدارة الترخيص على التعليمات المتعلقة بالزوجي والفردي” بحسب العمري الذي قال إنه جرى تعقيم اقسام الإدارة كافة اضافة لتزويد المرتبات العاملة في الإدارة بالكمامات والقفازات.

ولفت إلى أن المراجع الذي لا يلتزم بتعليمات أوامر الدفاع المتعلقة بمتطلبات السلامة العامة يجري إرشاده لضرورة إرتداء الكمامات والقفازات.

وبين أن الإزدحام متوقع وبحال إقتضت الضرورة لتمديد الدوام فسيجري ذلك لإنجاز المعاملات كافة.

“تجديد الترخيص يكون لمدة عام من تاريخ انتهاء ترخيص المركبة” بحسب العمري

وفي حديثه عن الفحص العملي قال إنه تقرر تأجيل الفحص العملي للسواقين في أقسام الترخيص الى اشعار آخر.

وبحديثه عن الترخيص الإلكتروني قال العمري إن المركبات المعفية من الفحص الفني يمكن أن تجدد الترخيص إلكترونيا من خلال البوابة الالكترونية لادارة الترخيص

وأعلنت مديرية الأمن العام إن إدارة ترخيص السواقين والمركبات باشرت عملها في استقبال المراجعين، وإتمام معاملاتهم اعتبارا من الأحد.

وقالت المديرية في بيان، إن “إدارة الترخيص ستحرص على تطبيق كافة الإجراءات الصحية والوقائية الواجب على المراجعين اتباعها، ومنها التعليمات الخاصة بتنظيم الدور، والحفاظ على مسافة آمنة بين المواطنين، وبما يحقق أقصى معايير السلامة، ولن يتم السماح بأي تجاوز في التزام هذه الإجراءات”.

وتعمل إدارة الترخيص من الساعة العاشرة صباحا، ولغاية الساعة الثالثة عصرا.

مديرية الأمن العام أهابت بالراغبين بمراجعة أي من أقسام الترخيص الالتزام بكافة التعليمات الصحية التي وضعت داخل تلك الأقسام وارتداء أدوات السلامة العامة (الكمامات ، القفازات) .