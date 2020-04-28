أكثر من 210 آلاف وفاة بكورونا في العالم

باريس- تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من 210 آلاف شخص في العالم بينهم أكثر من 85% في أوروبا والولايات المتحدة منذ ظهوره في الصين في كانون الاول/ديسمبر، بحسب تعداد أعدته وكالة فرانس برس استنادا الى مصادر رسمية حتى الساعة 8,45 ت غ الثلاثاء.

وأحصيت 210 آلاف و930 وفاة في العالم (3027853 إصابة) بينها 126 ألفا و793 في أوروبا (1404171 اصابة)، القارة الاكثر تضررا بالوباء. وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد وفيات (56 ألفا و253) متقدمة على إيطاليا (26 الفا و977) واسبانيا (23 الفا و822) وفرنسا (23 ألفا و293) وبريطانيا (21 الفا و92).

(أ ف ب)