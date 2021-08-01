أكثر من 25 ألف راكب استخدموا الباص السريع منذ بدء تشغيله

عمان– قال مدير عمليات النقل في أمانة عمّان الكبرى خالد أبو عليم، اليوم الأحد، إن “أكثر من 25 ألف راكب استخدموا الباص سريع التردد منذ بدء تشغيله الأسبوع الماضي.

وأضاف أبو عليم لـ”المملكة”، أن “المحطات الرئيسية للباص شهدت خلال اليومين الماضيين إقبالا كبيرا وازدحامات من قبل المواطنين”.

ودشّن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء الماضي، التشغيل التجريبي للمسار الأول للمشروع الحيوي الذي طال انتظاره.

وتشجيعا على تجربة خدمة الباص سريع التردد، قررت الأمانة “تحديد سعر التعرفة لأول أسبوعين من التشغيل التجريبي بقيمة قرش واحد فقط”.

أمانة عمّان، زادت عدد حافلات الباص سريع التردد، من 12 إلى 30 حافلة، ليوم الجمعة الماضي ضمن الأيام الأولى للتشغيل التجريبي للمسار الأول بين وسط البلد وصويلح.

والثلاثاء، رجح رئيس لجنة أمانة عمّان يوسف الشواربة، أن التشغيل الفعلي لكامل مشروع الباص سريع التردد سيكون بعد عامين ونصف العام على الأقل.