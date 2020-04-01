أكثر من 25 ألف معلم ومعلمة يسجلون في منصة “معلمون. الأردن”

ألاء مظهر

عمان – بلغ عدد المعلمين الذين سجلوا في البرنامج التدريبي عبر منصة “معلمون. الأردن” بعد مرور 24 ساعة على تفعيلها مايزيد عن 25 الف معلم ومعلمة، بحسب الاحصائيات الرسمية للمنصة.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي أعلن امس عن اطلاق البرنامج التدريبي للمعلمين والمعلمات ” للتعليم عن بعد ” عبر منصة المعلمون Teachers.gov.jo.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن هذه الأرقام تعكس، مدى وعي المعلمين لأهمية التدريب و رفع كفاياتهم وقدراتهم ،فضلا عن إدراكهم لأهمية دور هذه المنصة في إنجاح مشروع التعليم عن بعد.

وأشارت الوزارة ان البرنامج الذي يتكون من تسعين ساعة تدريبية يشمل محاور اساسية هي أدوات التعليم وغيرها من أدوات التكنولوجيا الحديثة، ومبادئ وإستراتيجيات وتطبيقات تكنولوجيا التعليم، والتعليم المتمازج، والصف المعكوس، وعلم بثقة، والتدريس التأملي.

وأنهى عدد كبير من المعلمين والمعلمات بعض المساقات الستة بنجاح وصدرت لهم الشهادات الخاصة بذلك.

وكان معلمون وتربويون قد اشادوا بمباردة وزارة التربية والتعليم، بإطلاق منصة خاصة بتدريب المعلمين على التعليم عن بعد “معلمون . الاردن ،مؤكدين على أهمية هذه المنصة ، التي جاءت في إطار جهود الوزارة لتعزيز دور التعليم عن بعد في هذه المرحلة ، كنظام تعليمي عالمي بأدواته وخصائصه المبنية على توظيف التكنولوجيا الحديثة في العملية التعلمية.

وقالوا إن هذه المنصة ستعمل على تحفيز المعلمين والمعلمات ومدارسهم للتواصل مع الطلبة والتفاعل معهم و إبقائهم على اطلاع على دروسهم ، داعين جميع المعلمين للاستفادة من هذه المنصة والحرص على إنجاح هذه الخطوة الرائدة من قبل وزارة التربية والتعليم.

ويذكر ان الوزارة أطلقت هذه المنصة بشراكة مع موضوع ومؤسسة إدراك،استكمالاً لمنظومة التعليم عن بُعد، والتي تضم برنامجا يشمل 6 مساقات بواقع 90 ساعة تدريبية وبشكل مجاني للمساقات.

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