أكثر من 25 مليون إصابة بكورونا في أوروبا

باريس- سُجّلت رسمياً أكثر من 25 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في أوروبا، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات السلطات الصحية المحلية الجمعة عند الساعة 11,00 ت غ.

ومنطقة أوروبا التي تضمّ 52 دولةً (وتصل إلى الشرق وتشمل أذربيجان وروسيا) هي الأكثر تضرراً في العالم من حيث عدد الإصابات، تليها منطقة الولايات المتحدة وكندا (19,188,172 إصابة) وأميركا اللاتينية والكاريبي (15,024,469) وآسيا (13,617,004) والشرق الأوسط (3,853,039) وإفريقيا (2,599,658) وأوقيانيا (30885).

في أوروبا، الدول الأكثر تضرراً هي روسيا (2,992,706 إصابة، 53659 وفاة) وفرنسا (2,638,509 إصابة، 62268 وفاة) وبريطانيا (2,188,587 إصابة، 69625 وفاة) وتركيا (2,100,712 إصابة، 19115 وفاة) وإيطاليا (2,009,317 إصابة و70900 وفاة) وإسبانيا (1,854,951 إصابة، 49824 وفاة).

ومنذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر، باتت أوروبا المنطقة التي تسجّل أكبر عدد يومي من الإصابات في العالم. والأسبوع الماضي، كانت تحصي متوسط 250 ألف إصابة في اليوم. على الصعيد العالمي، كان يتمّ تسجيل يومياً حوالى 630 ألف إصابة.

ولتجنّب ارتفاع حاد في عدد الإصابات أثناء فترات عيدي الميلاد ورأس السنة، شدّدت معظم الدول الأوروبية القيود الصحية. وفرضت بريطانيا وألمانيا وهولندا وإيطاليا عزلاً جزئياً أو كلياً.

ومن بين الدول التي شهدت ارتفاعاً استثنائياً في عدد الإصابات في الأيام السبعة الأخيرة، بريطانيا التي سجّلت ارتفاعاً بنسبة 49% مقارنة بالأسبوع الماضي (160,877 إصابة جديدة) تليها جمهورية تشيكيا (+49%، 39071) وهولندا (+41%، 58140).

ونسبةً إلى عدد السكان، جمهورية تشيكيا هي الدولة الأكثر تضرراً من بين الدول التي سجّلت أكثر من ألف إصابة يومية خلال الأيام السبعة الماضية. وتعدّ الدولة 621 إصابة من أصل كل مليون نسمة. تليها جورجيا وبلجيكا مع 548 إصابة لكل مليون نسمة.

وكانت أوروبا أولى المناطق التي تجاوزت عتبة النصف مليون وفاة في 17 كانون الأول/ديسمبر. وأحصت القارة الجمعة عند الساعة 11,00 ت غ، 540,647 وفاة، تليها أميركا اللاتينية والكاريبي (493,837) والولايات المتحدة وكندا (343,789) ثمّ آسيا (214,302 وفاة) والشرق الأوسط (88246) وأوقيانيا (944).

في المجمل، سُجلت رسمياً في العالم قرابة ثمانين مليون إصابة بكوفيد-19 من بينها أكثر من 1,7 مليون وفاة، منذ بدء تفشي الوباء منذ عام.(أ ف ب)