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أكثر من 3 الآف وفاة بسبب “كورونا” في إيران

منذ 19 دقيقة
العلم الإيراني

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عمان – ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيران، إلى 3036 بعد تسجيل 138 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقاً لوزارة الصحة الإيرانية
وقال المتحدث باسم الوزارة الإيرانية كيانوش جهانبور، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 2987 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة لغاية الآن إلى 47593 حالة.
وأضاف جهانبور، وكالة انباء (إرنا) الايرانية، أن 3871 من المصابين بالفيروس بوضع حرج، في حين بلغ إجمالي عدد المتعافين 15473 شخصاً.
–(بترا)

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