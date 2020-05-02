أكثر من 3.4 ملايين مصاب بكورونا حول العالم

عواصم- تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا، 3 ملايين و400 ألفا في عموم العالم، بحسب موقع “Worldometer” المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

وأفادت بيانات الموقع، صباح السبت، بأن حصيلة المصابين وصلت إلى 3 ملايين و401 ألفا و394.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات، حيث بلغت مليون و131 ألفا و492، تبعتها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 242 ألفا و988.

وحلت إيطاليا في المرتبة الثالثة بـ 207 آلاف و428، وبريطانيا رابعة بـ 177 ألفا و454، وفرنسا خامسة بـ 167 ألفا و246.

وجاءت ألمانيا في المرتبة السادسة بـ 167 ألفا و77، وتركيا سابعة بـ 122 ألفا و392، وروسيا ثامنة بـ 114 ألفا و431، وإيران تاسعة بـ 95 ألفا و646.

فيما سجلت الصين التي ظهر فيها الفيروس، 82 ألفا و874 إصابة.

وظهر الفيروس للمرة الأولى في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة خوبي الصينية في ديسمبر/ كانون الأول 2019، لينتشر بسرعة في أكثر من 200 بلد حول العالم.

وتوفي جراء الفيروس 239 ألفا و615 حول العالم، فيما تعافى منه مليون و83 ألفا و816.-(الأناضول)