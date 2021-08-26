وظيفة حارس مدرسة تستقطب عشرات الآلاف من الطلبات

عمان-الغد-قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن لجان فرز مشتركة بين الديوان ووزارة التربية التعليم تعمل حاليا على فرز وتدقيق طلبات المتقدمين على وظيفة(حارس) وعددها500 وظيفة في وزارة التربية والتعليم، والتي تجاوز عدد المتقدمين عليها الـ30الفاً ، تم استلام طلباتهم من خلال(42) مديرية تابعة للوزارة موزعة على جميع مناطق المملكة، وذلك حتى نهاية دوام يوم الأربعاء الماضي 18/8/2021 .

وبين الناصر انه تم وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم تشكيل (12) لجنة فرز رئيسية تضم موظفي من ديوان الخدمة المدنية كضباط ارتباط، حيث ستعمل هذه اللجان على فرز وتدقيق الطلبات المطابقة وغير المطابقة لشروط الإعلان الذي تم نشره في الصحف المحلية في وقت سابق ، واحتساب النقاط التنافسية حسب المستوى التعليمي والدورات التدريبية والخبرات العملية وقفاً لأحكام المادة (19) من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية، ممن انطبقت عليهم شروط إعلان الوظيفة على النحو التالي :

اولاً : يعطى المستوى التعليمي نقاطاً حسب ماهو مبين أدناه شريطة إجادة القراءة والكتابة :

الصف

النقاط

الصف الأول الى الخامس

5

الصف السادس

6

الصف السابع

7

الصف الثامن

8

الصف التاسع

9

الصف العاشر

10

الصف الحادي عشر

11

الصف الثاني عشر

12

الثانوية عامة ناجح

15