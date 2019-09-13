أكثر من 32 ألف عسكري لتأمين الانتخابات الرئاسية التونسية

تونس – أفادت وزارة الدفاع التونسية ان أكثر من 32 ألف عسكري سيشاركون في تأمين الانتخابات الرئاسية.

وأوضح الناطق الرسمي لوزارة الدفاع محمد زكري، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أنه سيتم في يوم الاقتراع تأمين محيط مراكز الاقتراع، والتي يتجاوز عددها 4000 مركز بالاشتراك مع قوات الأمن حتى نهاية عمليّة الإقتراع ونقل الصناديق. كما سيتم إيصال الصناديق وإعادتها للمناطق الحدودية بطائرة عسكرية، فضلا عن استعمال وحدة بحرية تابعة لجيش البحر لإيصال المواد الانتخابية الحساسة إلى إحدى الجزر.

وأضاف أنه تم تسخير جميع الجهود والموارد البشرية الضرورية لإنجاح هذا الحدث الانتخابي الهام سواء من حيث تأمين المخزن المركزي لهيئة الانتخابات وكذلك المقرّات الفرعيّة لهيئة الانتخابات، إلى جانب نقل المعدات والمواد الانتخابيّة الحساسة وذلك بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية.-(بترا)