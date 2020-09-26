أكثر من 32 مليون مصاب بكورونا حول العالم

الغد- وصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 32 مليونا و356 ألفا حول العالم، ففي الولايات المتحدة وحدها أصيب خلال يوم واحد أكثر من 45 ألفا، بينما ازداد هذا العدد في الهند بأكثر من 86 ألفا.

وتأتي الولايات المتحدة ثم الهند على رأس قائمة الدول المتضررة، تليهما البرازيل التي سُجلت فيها خلال 24 ساعة نحو 32 ألف إصابة جديدة.

وفيما يأتي أبرز تطورات وأخبار تفشي الفيروس عبر العالم لليوم السبت 26 سبتمبر/أيلول 2020، حسب توقيت مكة المكرمة:

06:00 – 2500 إصابة جديدة في ألمانيا

تم توثيق 2507 إصابات جديدة في ألمانيا، وتسع وفيات جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 282 ألفا و730 إصابة و9452 حالة وفاة.

03:00 – تزايد الوفيات بالمكسيك

أعلنت سلطات المكسيك أن عدد وفيات كورونا بأنحاء البلاد قد أصبح 75 ألفا و844 حالة.

02:50 – فتح المطاعم في فلوريدا

أعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس رفع جميع القيود المفروضة على الحانات والمطاعم بسبب فيروس كورونا، في اليوم نفسه الذي سجلت فيه الولاية وفاة 122 شخصا، لتتجاوز حصيلة الوفيات الإجمالية عتبة الـ14 ألفا.

00:50 – عشرات الآلاف بالبرازيل

أعلنت السلطات البرازيلية تسجيل نحو 32 ألف إصابة جديدة، و729 وفاة جراء المرض، ليصل عدد المصابين الإجمالي إلى أكثر من 4.6 ملايين حالة، في حين بلغت حصيلة الوفيات نحو 140 ألفا.

00:45 – اليابان تصر على استضافة دورة الألعاب الأولمبية دون تأخير

قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده “عازمة على استضافة دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين في العاصمة طوكيو، صيف العام المقبل، ليكون ذلك دليلًا على هزيمة البشرية لفيروس كورونا المستجد”. (الجزيرة)