أكثر من 33 ألف مشارك في برنامج “أردننا جنة”

عمان- الغد- قالت وزارة السياحة والآثار إن أعداد المشاركين في برنامج “أردننا جنة” للسياحة الداخلية، المدعوم من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة، وصلت منذ انطلاقه في بداية حزيران الماضي ولغاية الآن قرابة الـ 5ر33 ألف مشارك.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن أعداد حافلات النقل السياحي التي نقلت المشاركين للوجهات السياحية التي يوفرها البرنامج وانطلقت من مختلف محافظات المملكة بلغت 1222 حافلة، يرافقها 1222 دليلاً سياحياً.

وبين مساعد مدير عام هيئة تنشيط السياحة ومدير برنامج “أردننا جنة”، يزن الخضير، أنه جرى إضافة رحلات جديدة للبرنامج تتضمن زيارة لجرش وعجلون، وبرنامج رحلات للطفيلة والمبيت في ضانا، بالإضافة إلى برنامج الكرك، ويشتمل على زيارة موقع مؤتة ومنطقة المزار “مقامات وأضرحة الصحابة”.

وأكد أن لجنة البرنامج تقوم بمراجعة وتقييم برامج الرحلات بشكل دوري، وتعديلها بما يتواءم ويتناسب ورغبات المواطنين، لافتا إلى أن اللجنة تسعى أيضا إلى تحفيز وتشجيع المواطنين للزيارة والمبيت في مدينة البترا الوردية.

ويهدف برنامج “أردننا جنة”، المدعومة رحلاته من الوزارة والهيئة بنسبة تتجاوز 50 بالمئة من كلف الرحلة وتنفذه المكاتب السياحية، إلى تحفيز وتنشيط السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين على زيارة العشرات من الوجهات السياحية.

ويؤمن البرنامج المصمم للمواطن الأردني، نقلا مجانياً من خلال حافلات نقل سياحي مجهزة وحديثة، تنطلق من محافظات المملكة كافة نحو الوجهات السياحية الموجودة في البرنامج، وكذلك تخصيص دليل سياحي مرافق لكل حافلة، بالإضافة إلى توفير وجبات الطعام.

ويسعى البرنامج الذي تبلغ مخصصاته للعام الحالي 6 ملايين دينار، إلى التخفيف من الخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي جراء جائحة كورونا ومساعدته على التعافي، من خلال إشراك المكاتب السياحية في تنظيم وتنفيذ الرحلات، والنقل السياحي وأدلاء السياح والطيران الداخلي، والعديد من المنشآت السياحية كالمطاعم والمخيمات، ومقدمي الخدمة كالرواحل في منطقة البترا وسيارات الدفع الرباعي في وادي رم.

ويوفر البرنامج رحلات “اليوم الواحد” لعدة وجهات سياحية في مناطق الشمال والوسط وجزء من مناطق الجنوب، ورحلات مبيت في المناطق الأكثر تضررا من الجائحة التي عانت من توقف قدوم السياحة الخارجية كمدينة العقبة والبترا ووادي رم.

كما يوفر خدمات الاطلاع على الوجهات السياحية المشمولة والخدمات المقدمة وأسعار الرحلات وعمليات الحجز، وذلك من خلال تطبيق أردننا جنة “Jannah.jo” على الهواتف الذكية.