أكثر من 4 آلاف حالة طلاق في الأردن خلال 2021

بلغ مجموع حالات الطلاق خلال الأعوام الخمسة الماضية 22 ألفا و429 حالة وبنسبة 6.2% من إجمالي حالات الزواج البالغ 358 ألفا و879 حالة خلال الفترة ذاتها، وفق بيانات رسمية.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها “الغد”، بلغ عدد حالات الطلاق 5335 حالة خلال العام 2017، و4690 في العام 2018، و4608 في العام 2019، و3400 في العام 2020، و4396 في العام 2021.

أما حالات الزواج في الأردن لآخر 5 سنوات، فتوزعت بواقع 77700 حالة في العام 2017، و70734 حالة في العام 2018، و67696 في العام 2019، و67389 في العام 2020، و75360 حالة في العام 2021.