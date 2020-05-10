أكثر من 4 ملايين مصاب بكورونا حول العالم

عمان – أشارت بيانات أوردها موقع ورلد ميتر إلى إصابة 4.12 مليون شخص بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين تقترب حصيلة الفيروس من الأرواح نحو 281 ألفا، وشفي منه ما يقارب 45ر1 مليون شخص.

وحسب آخر تحديث للبيانات، تفيد الاحصائيات إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 39ر2 مليون حالة، منها 47 الف بوضع حرج، والباقي تم اعتباره بوضع معتدل.

وعلى صعيد الدول، تستمر الولايات المتحدة الأمريكية بصدارة القائمة بإجمالي عدد إصابات تجاوز 34ر1 مليون إصابة و 80 ألف وفاة، وتأتي إسبانيا تاليا بـ 264 ألف إصابة، تليها إيطاليا التي وصل عدد الإصابات فيها إلى 218 ألف حالة.

بترا