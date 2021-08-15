أكثر من 45 ألف مشارك بأردننا جنة

عمان- الغد – حقق برنامج “أردننا جنة” المدعوم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، نجاحاً كبيراً في تحريك وتنشيط السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين على زيارة العشرات من الوجهات السياحية المتنوعة التي تمتاز بها المملكة.

وتجاوزت أعداد المشاركين بالبرنامج منذ انطلاقه من بداية شهر حزيران ولغاية الآن الـ 45 ألفا.

وبحسب بيان صحفي لوزارة السياحة والآثار، اليوم الأحد، فقد بلغت أعداد حافلات النقل السياحي التي قامت بنقل المشاركين للوجهات السياحية التي يوفرها البرنامج وانطلقت من مختلف محافظات المملكة 1646 حافلة، يرافقها 1646 دليلاً سياحياً.

وقالت الوزارة، إن اللجنة القائمة على برنامج أردننا جنة، عملت على ربط مدينة البترا التي تضررت بشكل كبير إثر انقطاع السياحة الخارجية بسبب جائحة كورونا، بأغلبية برامج رحلات المبيت بالجنوب، مؤكدة أن هذه الخطوة حققت الهدف المرجو منها وساهمت بمضاعفة أعداد الزوار للمدينة بنسب كبيرة في الآونة الأخيرة.

وبينت أن اللجنة تقوم بمراجعة وتقييم برامج الرحلات بشكل دوري، وتعديلها بما يتواءم ويتناسب ورغبات المواطنين، مشيرة الى أنه تشكلت لجنة فرعية مشتركة من الوزارة والهيئة وجمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر من بداية انطلاق البرنامج لمتابعة شكاوى المشاركين ومعالجة أية تحديات يواجهها البرنامج، حيث قامت اللجنة بمتابعة 266 شكوى ومخالفة وجرى معالجتها خلال الفترة الماضية.

ويؤمن برنامج “أردننا جنة” المدعومة رحلاته من الوزارة والهيئة بنسبة تتجاوز 50 بالمئة من كلف الرحلة، وتنفذه المكاتب السياحية، نقلا مجانياً من خلال حافلات نقل سياحي مجهزة وحديثة، تنطلق من محافظات المملكة كافة نحو الوجهات السياحية المتوفرة في البرنامج، وكذلك تخصيص دليل سياحي مرافق لكل حافلة، بالإضافة الى توفير وجبات الطعام.

ويسعى البرنامج إلى التخفيف من الخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي جراء جائحة كورونا ومساعدته على التعافي، من خلال إشراك المكاتب السياحية في تنظيم وتنفيذ الرحلات، والنقل السياحي وادلاء السياح والطيران الداخلي، والعديد من المنشآت السياحية كالمطاعم والمخيمات، ومقدمي الخدمة كالرواحل في منطقة البترا وسيارات الدفع الرباعي في وادي رم.

ويوفر البرنامج المصمم للمواطن الأردني، رحلات “اليوم الواحد” لعدة وجهات سياحية في مناطق الشمال والوسط وجزء من مناطق الجنوب، ورحلات مبيت في المناطق الأكثر تضررا من الجائحة التي عانت من توقف قدوم السياحة الخارجية كمدينة العقبة والبترا ووادي رم، وغيرها من المناطق.

كما يوفر خدمات الاطلاع على الوجهات السياحية المشمولة والخدمات المقدمة وأسعار الرحلات وعمليات الحجز، وذلك من خلال تطبيق أردننا جنة “Jannah.jo” على الهواتف الذكية.