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أكثر من 5400 إصابة جديدة بكورونا في فرنسا خلال 24 ساعة

منذ ساعتين
كورونا في فرنسا

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باريس- سُجّلت أكثر من 5400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في فرنسا، حسبما أعلنت وكالة الصحّة الوطنيّة الأحد، وهو رقم قريب من ذاك الذي سُجّل في اليوم السابق.
وتمّ تشخيص 5413 إصابة جديدة في البلاد، حسب الموقع الإلكتروني لوكالة الصحّة الوطنيّة.
وقد واصل معدّل إيجابيّة الفحوص (أي عدد الأشخاص الذين يُثبت الفحص إصابتهم، مقسوماً بعدد الذين يُجرون الفحص) تزايده مسجّلاً نسبة 4,1% على مدى الأيّام السبعة الأخيرة، في مقابل 4% يوم السبت و3,6% الأربعاء.
وخلال أربع وعشرين ساعة، ارتفع عدد بؤر العدوى التي يتمّ التحقّق منها، من 40 إلى 346.
ومنذ بداية الجائحة، توفّي 30,606 أشخاص في فرنسا جرّاء الفيروس (أربع وفيات إضافيّة خلال 24 ساعة)، بينهم 20,099 شخصًا في المستشفيات و10,507 أشخاص في مؤسّسات اجتماعيّة أو مراكز طبّية اجتماعيّة.-(أ ف ب)

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