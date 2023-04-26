أكثر من 60 ورشة إبداعية في “القرائي للأطفال”

عمان – الغد- أعلنت “هيئة الشارقة للكتاب” عن موعد انطلاق الدورة الـ14 من “مهرجان الشارقة القرائي للطفل” في الثالث وحتى 14 أيار (مايو) المقبل تحت شعار “عقول تتشكل”، ببرنامج يضم أكثر من 60 ورشة عمل إبداعية وفنية من أصل 946 فعالية مخصصة للأطفال يشاركُ فيها 25 ضيفاً من 10 دول، ويهدف برنامج ورش العمل إلى تنمية مواهب وقدرات الأطفال عبر مجموعة من الإرشادات التعليمية والمناهج التطبيقية، تتراوح تخصصاتها ما بين الورش الفنية، والرياضية والموسيقية، والتقنية، إلى جانب الورش الحرفية.

وخصصت الهيئة في دورة هذا العام من مهرجان الشارقة القرائي للطفل 7 محطات مختلفة لورش العمل، بحيث تتوزع حسب تخصصاتها الذهنية والبدنية، فبينما يشهد متحف “أولي أولي” 3 ورش عمل لا تخلو من أجواء المغامرة والمنافسة، تقدم محطة الأعمال اليدوية 12 ورشة في الحرف المختلفة والفنون التقليدية والتصميم، في حين تقدم محطة المهارات 9 ورشات لتنمية طيف واسع من الهوايات والمجالات المهنية.

أما محطة الرياضة فتضم 10 ورشات في رياضات مسلية تركز على الألعاب والأنشطة الحركية، بينما تنظم محطة الموسيقى 9 ورشات فنية لتعليم الأطفال كيفية العزف على الآلات المختلفة، كما تقدم كل من محطة الروبوتات ومحطة العلوم 11 ورشة في كل منهما تركز على تعليم المفاهيم العلمية والتقنيات المهمة في حياتنا.

ويوفر برنامج الورش للأطفال فرصة قضاء وقت ممتع يجمع ما بين اللعب واكتساب المهارات التي تنمي مواهبهم وهواياتهم المختلفة، فعلى سبيل المثال، يقدم متحف “أولي أولي” في قاعة الطفل، فرصة الاستمتاع بلعبة سباق السيارات الخشبية، حيث سيتم جمع الأطفال في ورشة عمل يقدم عبرها المشرفون إرشادات خاصة لتركيب السيارات بأنفسهم، قبل أن تتم دعوتهم للمشاركة في “سباق السيارات” وفقرة “مضمار الحركات البهلوانية” في أجواء من المنافسة والمتعة.

ولإتاحة الفرصة لاكتشاف تقنيات فنية مبتكرة، يوفر برنامج الورش مساحة للإبداع القصصي وتنمية خيال الأطفال عبر ابتكار قصة مقتبسة عن كتبهم المفضلة في ورشة “الحركة المتقطعة”، يعيدون فيها استخدام الشخصيات والحبكة نفسها بشكل جديد، في حين يتضمن البرنامج ورشاً فنية أخرى في مجال الموسيقى، من أبرزها ورشة “العازف الصغير”، التي يشارك الأطفال فيها منسقي المقاطع الموسيقية (الدي جي) في جلسات مفتوحة وعلى مدار اليوم، للمشاركة في العزف والتحكم بالوحدات الصوتية وتجربتها تحت إشراف المتخصصين.