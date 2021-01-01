اليونيسف: أكثر من 614 طفل سيولدون بالأردن في يوم رأس السنة الجديدة

نادين النمري

عمان — قدَّرت منظمة اليونيسف عدد الأطفال الذي سيولدون في الأردن ﺑ 614 طفلا في يوم رأس السنة، فيما قالت ممثلة المنظمة لدى الاردن تانيا شابويزات “كانت هذه السنة صعبة علينا جميعاً، وربما ليس ثمة طريقة لطي هذه الصفحة أفضل من الترحيب بالمواليد الجدد في عالمنا.”

وأضافت شابوزيت في تصريح صحفي “تحديات 2020 وراءنا، وفرص عام 2021 أمامنا، فالوقت الحالي هو الوقت الملائم للبدء في بناء عالم أفضل.

ومع بدء العام الجديد 2021، تحتفل اليونيسف مرة أخرى بالمواليد الجدد الذين سيأتون إلى هذا العالم في يوم 1 كانون الثاني/ يناير 2021.

وعلى الصعيد المحلي، سيشكل المواليد الجدد في الأردن 0.16% من إجمالي عدد المواليد الجدد (371,504) الذين يُقدّر أنهم سيولودون في يوم رأس السنة على مستوى العالم. ومن المقدّر أن يبلغ معدل العمر المتوقع 86.3 سنة.

وتصادف سنة 2021 الذكرى السنوية الـ 75 لتأسيس اليونيسف. وستحيي اليونيسف وشركاؤها هذه الذكرى على مدار العام من خلال فعاليات وإعلانات تحتفل بمرور 75 سنة من العمل على حماية الأطفال من النزاعات والأمراض والتهميش ومناصرة حقهم في الحياة والصحة والتعليم.

وقالت شابوزيت “اليوم، وإذ يواجه العالم تحديات غير مسبوقة بسبب الجائحة، والتباطؤ الاقتصادي، وازدياد معدلات الفقر وانعدام المساواة، فذلك كله يذكّرنا بأن الحاجة إلى عمل اليونيسف بات أهم من أي وقت مضى.”

واضافت “ليس ثمة سنة أكثر ملائمة من السنة الحالية – التي تصادف فيها الذكرى السنوية الـ 75 لتأسيس اليونيسف – لتجديد التزامنا بعضنا البعض وللأطفال الجدد الذين سيرثوا العالم الذي سنخلفه. وستكون سنة 2021 حاسمة للأطفال، بيد أن جهود اليونيسف على مدار 75 سنة في تحقيق النتائج للأطفال في جميع أنحاء العالم تمثل شهادة على ما يمكننا أن نحققه معاً.”

عالميا رحبت فيجي الواقعة في المحيط الهادئ بأول طفل يولد في عام 2021، فيما سترحب الولايات المتحدة بآخر طفل لها. وعلى الصعيد العالمي، من المقدّر أن يولد أكثر من نصف هؤلاء المواليد الجدد في عشرة بلدان: الهند (59,995)، الصين (35,615)، نيجيريا (21,439)، باكستان (14,161)، إندونيسيا (12,336)، إثيوبيا (12,006)، الولايات المتحدة (10,312)، مصر (9,455)، بنغلاديش (9,236)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (8,640).

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