أكثر من 628 ألف مسافر عبر مطار الملكة علياء الشهر الماضي

عمّان – الغد- استقبل مطار الملكة علياء الدولي 628101 مسافر خلال شهر تشرين الثاني الماضي، محققاً ارتفاعاً بنسبة 1ر5 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه عام 2018.

وبحسب إحصائيات صادرة عن مجموعة المطار الدولي، اليوم الثلاثاء، شهدت حركة الطائرات نمواً بنسبة 6ر2 بالمئة مسجلة 5806 حركات، وارتفعت حركة الشحن الجوي إلى 8665 بنسبة 5ر3 بالمئة.

وفيما يتعلق بالإحصائيات المسجلة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني، استقبل المطار 8264489 مسافراً بزيادة بنسبة 6 بالمئة، وارتفعت حركة الطائرات إلى 73619 بنسبة 8ر3 بالمئة، وبلغت حركة الشحن الجوي 94180 طناً لتسجل انخفاضاً بنسبة 9ر0 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.