أكثر من 645 ألف طلب للاستفادة من دعم الكهرباء

بلغ مجموع العدادات التي فتحت حسابا للتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي حتى صباح اليوم الاثنين، 434ر645 عدادا من مجموع الأشخاص الذين زاروا الموقع والبالغ عددهم 222ر3 مليون شخص.

ووفق بيانات أعلنت عنها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم، شكل الأردنيون نسبة 61ر98 بالمئة (يشمل الرقم الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وشكلن 42ر1 بالمئة من العدد الكلي للمسجلين).

أما عدد المسجلين من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، فبلغ 31ر1 بالمئة، في حين بلغ عدد حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة 08ر0 بالمئة.

وتلقت الهيئة 1627 ملاحظة واستفسارا وشكوى، تم التعامل مع 1601 ملاحظة منها، فيما تجري عملية استكمال التعامل مع باقي الملاحظات وعددها 26 ملاحظة.

وأهابت الهيئة بالمستهدفين بالدعم المبادرة بالتسجيل على الموقع الإلكتروني kahraba.gov.jo للاستفادة من التعرفة المدعومة، علما بأن التعرفة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من نيسان/ أبريل المقبل، وما زال العمل جاريا بتعرفة عام 2015.