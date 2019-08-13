أكثر من 7 ملايين إعجاب.. ميسي “المصاب” يطمئن جماهيره بصورة مع ابنيه

الغد– طمأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جماهيره بنشر صورة جديدة له مع ابنيه أثناء تدريبات العلاج الطبيعي التي يخضع لها بسبب إصابته مؤخرا.

وأصيب ميسي في عضلة ربلة الساق (العضلة الخلفية بالساق) خلال تدريبات برشلونة الأسبوع الماضي، مما غيبه عن معسكر الفريق في أميركا، كما سيتسبب في غيابه أيضا عن مباراته الافتتاحية بالدوري الإسباني أمام أتلتيك بلباو يوم الجمعة المقبل، كما جاء في تقرير للجزيرة نت.

وتفاعلت الجماهير بشكل مليوني مع صورة ميسي وابنيه تياغو وسيرو التي نشرها في حسابه الرسمي على إنستغرام، خلال حصة تدريبية علاجية من الإصابة أمس الاثنين، وتظهر إلى جواره الأرضية المغطاة بالرمل التي تستخدم في تأهيل المصابين.

وعلق ميسي على الصورة بأنه ما زال يتعافى في التدريب مع شريكين خاصين للغاية.

ونالت الصورة أكثر من سبعة ملايين إعجاب ونحو 37 ألف تعليق، خلال ساعات من نشرها.

ويعد ميسي من أكثر نجوم الكرة الكبار الذين ينشرون صورهم مع أبنائهم وعائلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنال الصور ومقاطع الفيديو عشرات الملايين من الإعجابات، وتعكس مدى حب ميسي للأجواء العائلية مع زوجته أنطونيلا وأبنائه تياغو وسيرو وماتيو.