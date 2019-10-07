أكثر من 70 ألف مشترك بالضمان الاختياري

عمان- الغد- ارتفع عدد المؤمن عليهم الأردنيين المشتركين بالضمان الاجتماعي بصفة اختيارية بنسبة (3%) عمّا كانوا عليه مطلع شهر آب الماضي ليصل عدد مشتركي الضمان الاختياري الفعّالين حالياً إلى (70850) مشتركا بعد أن كانوا (68) ألف مشترك فعّال مطلع آب الماضي، وفقاً للناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي.

وأشار الصبيحي إلى أن الاشتراك الاختياري هو أحد المزايا المعززة لركائز الحماية الاجتماعية للمواطن لدوره في تمكين الأردنيين الذين لا يعملون لدى جهات عمل داخل المملكة أو أولئك الذين يعملون في قطاعات عمل غير منظمة، أو الأردنيين غير العاملين أو المغتربين الأردنيين المقيمين خارج أرض الوطن من الشمول بأحكام قانون الضمان، وبالتالي الاستفادة من منافع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في هذا القانون.

وأكد أن الاشتراك الاختياري يوفر الحماية للمؤمن عليهم عند إكمال السن القانونية للتقاعد، كما يمكّنهم من الاستفادة من راتب العجز الطبيعي في حال توفر فترة شمول لهم لمدة لا تقل عن 60 اشتراكاً فعلياً، بالإضافة إلى توفير الحماية لورثة المؤمن عليه في حال وفاته شريطة أن يكون للمؤمن عليه المتوفّى فترة اشتراك لا تقل عن 24 اشتراكاً فعليا من ضمنها 6 اشتراكات متصلة، وحدوث الوفاة أو العجز أثناء فترة الشمول بالضمان.

وكشف الصبيحي بأن عدد الأردنيين الذين تمكّنوا من الحصول على راتب تقاعد الضمان من خلال الاشتراك الاختياري بلغ (40) ألف مواطن، يشكّلون (17%) من إجمالي متقاعدي الضمان