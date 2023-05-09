أكثر من 700 ألف نازح داخل السودان

أدى القتال العنيف الدائر في السودان منذ منتصف أبريل الماضي إلى نزوح 700 ألف شخص داخل السودان، حسب ما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة بول ديلون “هناك الآن أكثر من 700 ألف شخص نزحوا داخليا من القتال الذي بدأ في 15 أبريل”، مؤكدا “الثلاثاء الماضي، وصل العدد إلى 340 ألف” نازح.

وتابع ديلون إن عدد النازحين داخل السودان ارتفع لأكثر من مثليه في الأسبوع الماضي، في ظل استمرار القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ونقلت رويترز عن منظمة الصحة العالمية أنه قتل 604 أشخاص في الاقتتال السوداني حتى الآن وأصيب أكثر من 5000 شخص، بحسب موقع الحرة.

ولم تحرز مفاوضات وقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين في السودان والمنعقدة في جدة “تقدما كبيرا”، على ما أفاد دبلوماسي سعودي وكالة فرانس برس الإثنين، فيما تواصل القتال الإثنين في الخرطوم.

ومنذ اندلاع المواجهات في 15 أبريل تشهد العاصمة السودانية حالة من الفوضى ناجمة عن المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”.

وتلبية لمبادرة سعودية – أميركية، أرسل القائدان العسكريان ممثلين عنهما لمدينة جدة، السبت، لعقد مباحثات وصفتها واشنطن والرياض بـ”المحادثات الأولية”.

وأفاد دبلوماسي سعودي فرانس برس أن “المفاوضات لم تحرز تقدما كبيرا حتى الآن”.

وتابع أن “وقفا دائما لإطلاق النار ليس مطروحا على الطاولة. كل جانب يعتقد أنه قادر على حسم المعركة”.