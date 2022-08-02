 أكثر من 721 ألف زائر لـ “بوليفارد العبدلي” الشهر الماضي

عمان- بلغ عدد زوار منطقة بوليفارد العبدلي في شهر تموز الماضي 721200 زائر من مختلف الجنسيات وكافة الأعمار والفئات حيث يعد هذا العدد هو الأعلى منذ تأسيس البوليفارد.

وأكدت إدارة البوليفارد في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن هذا النجاح جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلت من قبل جميع الكوادر العاملة فيه، موضحة في الوقت ذاته أنها مستمرة في العمل بكافة الوسائل الحديثة والمتنوعة المواكبة للتطور العالمي بهذا المجال لاستقطاب المزيد من الزوار والسياح خلال الأيام القادمة .

وبينت أن عدد زوار العبدلي قد ارتفع أيضاً مقارنة بالأعوام الماضية متجاوزاً 2 مليون زائر في شهر تموز من العام الحالي. -(بترا)