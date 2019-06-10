أكثر من 80 مليون مستخدم Huawei حول العالم يستفيد من تحديث EMUI 9

كشفت Huawei عن عدد المستخدمين الذين قاموا بتحديث هواتفهم الذكية وانتقلوا من نظام EMUI 8.X إلى نظام EMUI 9 والذي تجاوز 80 مليون مستخدم حول العالم، وذلك بناءً على بيانات تم جمعها بتاريخ 3 يونيو 2019 وهو رقمٌ آخذ بالزيادة على نحو مطّرد، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 100 مليون في نهاية هذا الشهر.

يعتبر النظام الجديد متوفراً لسلسلة Mate10 التي تمّ طرحها عام 2017، إلى جانب سلسلة P20 وMate RS و nova3 التي أطلقتها الشركة عام 2018.

ويتميز النظام الجديد بواجهة فائقة السهولة في الاستخدام ونظام تحكم إيمائي مريح للغاية يشمل الشاشة بأكملها، إلى جانب تجربة تشغيل سلسة ووحدة معالجة الرسوميات السريعة والحديثة GPU Turbo 2.0، وهي ميّزات ترتقي بتجربة الاستخدام إلى مستوى جديد كلياً.

وتنصح الشركة مالكي طرازات الهواتف الذكية التالية:

nova3 /nova3i – Mate 10/ Mate 10 Pro – Mate9/ Mate 9 Pro – P10/ P10 Pro – P20 Pro/ P20 Lite – من الذين لم يقوموا بالانتقال إلى التحديث الجديد EMUI 9 بإجراء العملية من خلال هواتفهم (الإعدادات – تحديث النظام)، أو الحصول على تحديث EMUI 9 عن طريق تطبيق Hicare أو الاستفادة من خدمات فريق عمل Huawei في المتاجر ومراكز الخدمة للحصول على الدعم اللازم للتحديث. يشار إلى أن التحديث الجديد متوفرة الآن في الأردن. لمعرفة نسخة نظام EMUI الموجودة حالياً على هاتفكم الذكي؛ يرجى اتباع الخطوات التالية (الإعدادات > النظام > حول الهاتف).

ملاحظة: يرجى العلم بأن تحديث الجهاز عن طريق Hicare متوفر في دول ومناطق معينة من ضمنها الأردن.