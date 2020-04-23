أكثر من 91 مليون دينار مساهمات في “همة وطن”- أسماء المتبرعين

عمان-الغد- أعلن رئيس لجنة ادارة صندوق همة وطن عبدالكريم الكباريتي انه حرصا من لجنة ادارة الصندوق الى ضرورة الوصول الى الأسر المحتاجة وتوفير الإعانات الانسانية الغذائيه للفقراء والمحتاجين فقد تم التنسيب لدولة رئيس الوزراء بتوفير دعما الى تكية ام علي بمبلغ مليون دينار وذلك لتأمين ايصالها لهذه الأسر من خلال برامجها التي تديرها وفق قواعد الحوكمة الرشيده ولدورها الفاعل والمنظم في مساندة جهود فريق الحمايه الاجتماعيه.

وشكر الكباريتي كل الذين جادوا بمساهماتهم حين بلغ مجموع ما تم الالتزام به ولغاية مساء هذا اليوم 91 مليون 275 الف دينار حسب الكشوفات المرفقة. وقال الكباريتي ان الصندوق سيطلق موقعه الإلكتروني يوم الأحد القادم وذلك تعزيزًا لآليات الرقابة والشفافية والمسائلة واطلاع المواطنين على حجم المساهمات بشكل دوري واوجه صرفها والجهات المستفيده منها وسيتيح الموقع التبرع من خلاله لحسابات الصناديق الثلاثة همة وطن والصحه والخير .

وقدم الكباريتي اصدق التهاني لصاحب الجلاله والاسره الاردنيه الواحده بمناسبة حلول شهر الخير شهر رمضان المبارك مهيبا بالمقتدرين الذين لم يبادرو بمساهماتهم بعد ان يسارعو لتلبية نداء الوطن والواجب .