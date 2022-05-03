أكثر 10 أصوات مخيفة يمكن سماعها في الطبيعة

نعلم جميعاً أن الطبيعة بها جميع أنواع المشاهد والأصوات المثيرة للاهتمام، من السلوكيات الغريبة إلى الأصوات المخيفة التي قد تصدمك، نستعرض في هذا المقال أكثر أصوات مخيفة يمكنك سماعها في الطبيعة.

صوت التمساح

خلال موسم التزاوج عند التماسيح، ينادون بعضهم البعض بصوت يسمى الخوار، لكن صوت التمساح الذكر يكون أعلى صوتًا.

صوت الخوار من ذكر التمساح مرتفع جدًا لدرجة أنه يجعل الماء المحيط به يهتز.

وعلى الرغم من أن التمساح نادرًا ما يهاجم البشر، إلا أن الصوت وحده سيجعل أي شخص يخرج من المنطقة وبسرعة.

صوت الوشق

القطط الكبيرة، مثل الوشق الكندي، يصدرون مجموعة متنوعة من الأصوات المثيرة للاهتمام لمجموعة متنوعة من الأسباب.

يطلق الوشق عويلًا طويلًا لجذب زملائه، ونظرًا لأن الوشق نادر نسبيًا، فمن المنطقي أن تكون دعوة التزاوج بصوت عال جدًا.

كما أن للوشوق العديد من الأصوات الأخرى التي يمكنهم إطلاقها أيضًا.

لديهم صوت قصير منخفض يبدو تقريبًا مثل اللحاء لمساعدة القطط الصغيرة، كما وتستخدم الوشق نوعًا ثالثًا من الصوت عندما يواجهون شخصًا بالغًا آخر.

صوت عويل الرياح

يمكن للريح بالتأكيد أن تخلق بعض الأصوات المخيفة والتي تحدث لأسباب مختلفة.

يرجع ذلك إلى شكل الأرض وأوراق الشجر المجاورة، يمكنك سماع مجموعة متنوعة من أصوات الرياح، قد يبدو مثل عواء أو صافرة أو هدير.

وعلى الرغم من أننا نفهم أسباب إصدار الرياح لهذه الأصوات، إلا أن ذلك لا يجعلها أقل رعباً.

صوت طائر الطيهوج المطوق

طائر الطيهوج المطوق هو طائر موسيقي لديه موهبة الإيقاع وبحسب ما ورد يمكن سماع “طبول” هذا الطائر أو حتى الشعور بها على بعد ربع ميل.

وفي حين أن هذه الضوضاء قد تكون أقل رعبا من بعض الأصوات الأخرى في القائمة، فمن المؤكد أنها مخيفة.

إن صوت قرع الطبول العميق لا يأتي من فم الطهيوج المطوق ولكن من أجنحته، حيث يحرك أجنحته بشكل متكرر، مما يخلق صوتًا عميقًا مثل قرع الطبل.

صوت الغربان

الغربان عنصر أساسي في أفلام الرعب، يقال إنهم يمثلون الموت في العديد من الثقافات.

ليس هناك من ينكر أن “نعيق” الغراب هو مجرد صوت مخيف، يمكن أن تخلق الغربان مجموعة متنوعة من الأصوات، لكن صوتها الأساسي هو “النعيق”.

صوت الأبواق الغامض في ألبرتا، كندا

سُمع ضجيج بوق غامض في ألبرتا، كندا، في عدة مناسبات، إنه بلا شك مخيف، بل إنه أصبح أكثر خطورة لأنه لا يوجد تفسير محدد.

في حين أن العديد من التقارير تشير إلى أن هذه الأصوات “قادمة من السماء”، إلا أن بعض النظريات المحتملة الاخرى موجودة.

حيث يعتقد بعض العلماء أن هذا يحدث بسبب الحركة التكتونية تحت قشرة الأرض، ويعتقد علماء آخرون أنها ظاهرة قائمة على الرياح، لكن لا أحد متأكد تمامًا من مصدر الصوت.

صوت البوم

عادة ما ترتبط البوم بالذكاء والعيون الكبيرة والطبيعة الليلية، عليك أن تعترف، رغم ذلك، أن تلك الطيور الهادئة ذات العيون الكبيرة مخيفة بعض الشيء أيضًا.

ينتج البوم أيضًا أصواتًا مختلفة، معظمها غريب جدًا ومزعج، الصوت الذي يفكر فيه معظم الناس عندما يفكرون في البومة هو “صيحة” لطيفة، عادةً ما يرتبط هذا الصوت بالبومة ذات القرون العظيمة ومع ذلك ، فإن البومة تصدر أصواتًا مختلفة، بما في ذلك الصراخ.

البوم الصغير مزعج للغاية ويصرخ بشدة عند التسول للحصول على الطعام، يمكن للبوم البالغ أن يصدر جميع أنواع الأصوات، مثل النباح والصراخ والهسهسة والبكاء والصراخ.

صوت الخفافيش

الخفافيش ليست عمياء في الواقع، يستخدمون الأصوات ببساطة لتسهيل اصطياد الفريسة في الليل، هذه التقنية تسمى تحديد الموقع بالصدى.

يعمل تحديد الموقع بالصدى مثل تقنية السونار: يصدر الخفاش صوت صراخ عالي النبرة ويسمع أصداء، ثم يستخدم الخفاش تلك الأصداء لتكوين صورة ذهنية لمحيطه، هذا يسمح للخفافيش أن تكون نشطة في الليل.

صوت الدببة

معظمنا على دراية بالصوت الذي يصدره الدب ومع ذلك، هذا لا يؤهلك لسماع هذا الصوت في الطبيعة باطمئنان، لأن سماع هذا الهدير ليس مخيفًا فحسب، لأنه على الرغم من أننا نتخيل الدببة وهي تقرقر وتحدث الكثير من الضوضاء، إلا أنها عمومًا لا تصدر ضوضاء بدون سبب.

حيث تنخر الدببة بهدوء نسبيًا للتواصل مع الدببة الأخرى أو نسلها وقد تندهش أحيانًا عند الاستمتاع بتناول وجبة (على الرغم من أن الأشبال يفعلون ذلك في كثير من الأحيان).

قد تصرخ أشبال الدببة أو تبكي عند انفصالها عن أمهاتها ومع ذلك، فإن صوت الدب الأشيب هو إلى حد بعيد أكثر الأصوات رعباً من بين كل هذه الأصوات وعادةً ما يزأر الدب الأشيب فقط عند مواجهة صراع (بشكل عام مع دب آخر).

صوت الضباع الضاحكة

لا يوجد شيء مبهج مثل ضحك الأطفال، من ناحية أخرى، ولا يوجد شيء مخيف مثل مجموعة من الضباع الضاحكة.

في الواقع، بالنسبة للضبع، فإن ضحكتهم عالية النبرة ليست مؤشرًا على أنهم مستمتعون.

إن ضحكة الضبع تبدو ضحكة هيستيرية وكأنه شخص فقد عقله تمامًا فقط وهو يضحك، ومع ذلك، فإن الضبع يحاول في الواقع التواصل.

الضباع بشكل عام تضحك لثلاثة أسباب: يضحكون لأنهم خائفون أو متحمسون أو محبطون.

إذا سمعت ضبعًا يضحك، فمن المرجح أن يكون ذلك بسبب قيامه بالصيد، قد تضحك الضباع أيضًا عندما لا تحصل على نصيبها من الفريسة.

وغالبًا ما يتردد صدى الضحك المخيف في جميع أنحاء مجموعة الضباع. (وكالات)