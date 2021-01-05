أكثر 20 شركة طيران أماناً في العالم لعام 2021

عمّان -الغد- ربما كان هناك عدد أقل بكثير من الطائرات في السماء خلال العام الماضي، ولكن إذا كنت تتطلع إلى السفر في المستقبل، فقد تأخذ في الاعتبار أحدث تصنيفات شركات الطيران الأكثر أماناً في العالم من موقع “Airline Ratings”.

ويتابع موقع “Airline Ratings” المتخصص في شؤون الطيران 385 شركة طيران من جميع أنحاء العالم، من خلال قياس عدة عوامل مثل سجلات حوادث الطيران، والحوادث الخطيرة، وعمر الطائرات.

وصرح رئيس تحرير الموقع، جيفري توماس، لـ CNN أن “التحدي هذا العام هو عدد شركات الطيران التي كانت تشغل رحلاتها، رغم من أن أفضل 20 شركة طيران ضمن قائمتنا استمرت جميعها في تشغيل رحلاتها، أو عدد محدود للرحلات الجوية”.

وبالنسبة لعام 2021، منح الموقع شركة الخطوط الجوية الأسترالية “كانتاس” المرتبة الأولى ضمن قائمته.

وسلط موقع “Airline Ratings” الضوء على التزام “كانتاس” بإعادة تدريب الطيارين قبل العودة إلى الخدمة بعد الجائحة، ووجد الموقع أن قائد طائرة “كانتاس” من طراز 737 يجب أن يخضع لدورة تدريبية لمدة 6 أيام قبل العودة إلى السماء، بالإضافة إلى يوم يركز على الرفاهية.

وحصلت الخطوط الجوية الأسترالية “كانتاس” على لقب أكثر خطوط الطيران أماناً في العالم بين العامين 2014 و2017.

وفي عام 2018، أوضح موقع “Airline Ratings” أنه لم يجد فائزاً واضحاً، واختار تصنيف أفضل 20 شركة طيران على قدم المساواة، ولكن مرة أخرى في عامي 2019 و2020 توجت “كانتاس” بأنها شركة الطيران الأكثر أماناً في العالم.

ولعام 2021، صنف الموقع كل من أفضل 20 شركة طيران بترتيب رقمي، واحتلت الخطوط الجوية القطرية المرتبة الثانية، بينما احتلت الخطوط الجوية النيوزيلندية، والخطوط الجوية السنغافورية، وطيران الإمارات المراكز الخمسة الأولى.

وأشار توماس لـ CNN إلى أن نظام التصنيف قد تم تعديله قليلاً هذا العام، للسماح بمزيد من الدقة.

وعلى مدار العامين الماضيين، أدرك الموقع أن بعض شركات الطيران، التي اجتازت عمليات تدقيق السلامة نصف السنوية، لم تتبع الضوابط التشغيلية التي يتطلبها المدققون على أساس يومي، نقلا عن موقع CNN بالعربية.

ونظر الموقع أيضاً في عمليات الاحتيال المتعلقة برخصة الطيران الاحتيالية ومزاعم الرشوة.

نتيجة لذلك، قرّر الموقع إجراء تدقيق لمدة خمس سنوات لحوادث السلامة الخطيرة لتضييق اختيار شركات الطيران بالمراكز العشرين الأولى.

ولفت توماس إلى أن الحوادث تشكل 5 نجوم من تصنيف الـ7 نجوم، وتمثل عمليات التدقيق نجمة واحدة، بينما يمثل الامتثال لإجراءات “كوفيد-19″ النجمة الأخيرة في تصنيف الـ7 نجوم كحد أقصى”.

وأضاف توماس أن المسافرين يركزون بشكل أكبر على سلامة شركات الطيران عقب الجائحة.قد يهمك أيضاً

وبشكل منفصل، سلط موقع “Airline Ratings” الضوء أيضاً على أكثر شركات الطيران أماناً منخفضة التكلفة، حيث أدرجت أفضل 10 شركات بترتيب أبجدي وهي العربية للطيران، وأليجانت للطيران، وشركة طيران “إيزي جيت”، وخطوط فرونتير الجوية، وخطوط جيت ستار الجوية، وخطوط جيت بلو الجوية، وشركة طيران رايان إير، وخطوط فيت جيت، وخطوط طيران “وست جيت” الكندية، وويز للطيران.

الامتثال لإجراءات “كوفيد-19”

وأعد موقع “Airline Ratings” أيضاً قائمة منفصلة لأفضل 20 شركة طيران تمتثل لإجراءات الوقاية من”كوفيد-19″، مدرجة بترتيب أبجدي، وهي شركة طيران البلطيق، وطيران نيوزيلندا، وخطوط ألاسكا الجوية، وخطوط أول نيبون الجوية اليابانية، وطيران آسيا، والخطوط الجوية البريطانية، وخطوط طيران كاثي باسيفيك، وخطوط دلتا الجوية، وطيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وإيفا للطيران، والخطوط الجوية اليابانية، وخطوط جيت بلو الجوية، الخطوط الجوية الملكية الهولندية، والخطوط الجوية الكورية، وشركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، والخطوط الجوية السنغافورية، وخطوط ساوث ويست الجوية، والخطوط الجوية القطرية، خطوط طيران “وست جيت” الكندية.

وأشار موقع “Airline Ratings” أن هذه الشركات “ذهبت إلى أبعد الحدود في حماية الركاب”.

وسلط توماس الضوء على كيفية قيام الخطوط الجوية القطرية، على سبيل المثال، بتوفير واقيات الوجه وكذلك الأقنعة، بينما قدمت طيران الإمارات التأمين الصحي لـ”كوفيد-19″ ومجموعة أدوات صحية للركاب.

قائمة موقع “Airline Ratings” لأكثر شركات الطيران أماناً في العالم لعام 2021: