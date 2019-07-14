“أكور” تعزز تواجدها في الأردن مع افتتاح فندق موفنبيك

عمان- عززت مجموعة أكور، العالمية والمتميزة في عالم الضيافة، وجودها في الأردن من خلال افتتاحها لفندق موفنبيك عمان، وهو الفندق التاسع التابع للمجموعة في الأردن.

ويندرج هذا الافتتاح ضمن خطة التوسعة والتطوير التي تقوم بها المجموعة والتي تكللت بضم فندق مكون من 218 غرفة في منطقة حيوية في العاصمة عمان، وإعادة تسميته تحت علامة موفنبيك، حيث تم تجديد وتحديث الفندق بما يتماشى مع معايير فنادق ومنتجعات موفنبيك العالمية واسمها المتميز في عالم الضيافة، ليصبح جاهزا لاستقبال ضيوفه. يقع فندق موفنبيك عمان، وهو الأول في عمان والسادس في الأردن ضمن منتجعات وفنادق موفنبيك الأردن التابعة لمجموعة أكور، في موقع استراتيجي في غرب عمان، بالقرب من منطقة تجارية مركزية ومراكز تسوق ومعالم ثقافية مهمة بما في ذلك القلعة ومعبد هرقل، ومتحف السيارات الملكي وعلى بعد 30 دقيقة فقط من مطار الملكة علياء الدولي.

ويتوقع أن يلاقي الفندق بهويته الجديدة إقبالاً قوياً وأن يصبح وجهة مهمة للاجتماعات والمناسبات والترفيه يقصدها سكان العاصمة وزوارها نظراً للاسم المتميز الذي يحمله والتواجد القوي في سوق السياحة الأردنية.

وقال مايكل نوجنت نائب الرئيس التنفيذي للعمليات – مجموعة أكور في منطقة بلاد الشام والباكستان: “يعتبر رفع علم يحمل اسم موفنبيك لأول مرة في مدينة عمان حدثاً هاماً لتعزيز تواجد فنادق ومنتجعات موفنبيك في المملكة بعد تواجدها في العقبة, البترا والبحر الميت.”