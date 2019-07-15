“أكور” تعزز تواجدها في المملكة مع افتتاح “موفنبيك”

عمان- عززت مجموعة “أكور” العالمية والمتميزة في عالم الضيافة، وجودها في الأردن من خلال افتتاحها فندق موفنبيك عمان، وهو الفندق التاسع التابع للمجموعة في الأردن. ويندرج هذا الافتتاح ضمن خطة التوسعة والتطوير التي تقوم بها المجموعة والتي تكللت بضم فندق مكون من 218 غرفة في منطقة حيوية في العاصمة عمان، وإعادة تسميته تحت علامة موفنبيك؛ حيث تم تجديد وتحديث الفندق بما يتماشى مع معايير فنادق ومنتجعات موفنبيك العالمية واسمها المتميز في عالم الضيافة، ليصبح جاهزاً لاستقبال ضيوفه. يقع فندق موفنبيك عمان، وهو الأول في عمان والسادس في الأردن ضمن منتجعات وفنادق موفنبيك الأردن التابعة لمجموعة “أكور”، في موقع استراتيجي في غرب عمان، بالقرب من منطقة تجارية مركزية ومراكز تسوق ومعالم ثقافية مهمة، بما في ذلك القلعة ومعبد هرقل، ومتحف السيارات الملكي وعلى بعد 30 دقيقة فقط من مطار الملكة علياء الدولي.

ويتوقع أن يلاقي الفندق، بهويته الجديدة، إقبالاً قوياً وأن يصبح وجهة مهمة للاجتماعات والمناسبات والترفيه يقصدها سكان العاصمة وزوارها نظراً للاسم المتميز الذي يحمله والتواجد القوي في سوق السياحة الأردنية.

وقال مايكل نوجنت نائب الرئيس التنفيذي للعمليات -مجموعة “أكور” في منطقة بلاد الشام والباكستان: “يعد رفع علم يحمل اسم موفنبيك لأول مرة في مدينة عمان حدثاً مهماً لتعزيز تواجد فنادق ومنتجعات موفنبيك في المملكة بعد تواجدها في العقبة، البترا والبحر الميت”.

وأضاف “يشكل الفندق الجديد إضافة رائعة لمجموعة الفنادق التابعة لمجموعة أكور إضافة إلى فندق فيرمونت عمان، وفندق لو جراند الذي سيتم تغيير اسمه لاحقا ليصبح “سوفيتيل” عمان وفندق إيبيس، مجموعة متميزة من الفنادق التي تعد مقصداً للمسافرين ورجال الأعمال وخياراً متميزاً للإقامة بمستويات فخمة في العاصمة”.

يضم فندق موفنبيك عمان 218 غرفة وجناحاً والعديد من المرافق، بما في ذلك أربعة مطاعم وسبع قاعات اجتماعات وقاعة احتفالات كبيرة تستوعب 1200 شخص، بالإضافة لبركة خارجية ومركز صحي، ساونا، جاكوزي، طابق لرجال الأعمال وصالة خاصة بهم.