أكيد يرصد 37 شائعة في كانون الثاني

عمان- شهدت شائعات شهر كانون الثاني الحالي انخفاضاً ملحوظاً مقارنةً بشهر كانون الأول الماضي، إذ سجّل الشهر الحالي 37 شائعة، مقارنةً بـ 44 شائعة في كانون الأول.

وقال مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) في تقرير رصد الشائعات الصادر اليوم الأحد، إن شائعات شهر كانون الثاني تقارب أعداد الشّائعات على اختلاف مضامينها، إذ تصدّرت الشائعات الاقتصاديّة بـ 10 شائعات وبنسبة 27 بالمئة، وتساوت أعداد الشّائعات السياسيّة والأمنيّة بواقع 8 شائعات وبنسبة 22 بالمئة لكلٍ منهما، وتلتها الشّائعات الاجتماعيّة بواقع 6 شائعات وبنسبة 16 بالمئة.

ورصد التقرير موضوعات الشائعات المنتشرة عبر المواقع الإخباريّة الإلكترونيّة، وشبكات التواصل الاجتماعيّ، ووسائل الإعلام، وتبيّن أنّ حصّة المصادر الداخليّة، بلغ 35 شائعة، فيما صدرت شائعتان عن جهات خارجيّة.

وبين أنّ 24 شائعة كان مصدرها وسائل التواصل الاجتماعيّ، 22 شائعة منها عن مِنصَّات التواصل المحليّة، بينما انتشرت شائعتان عبر هذه المنصّات من مصادر خارج الأردنّ.

وبلغ عدد الشائعات التي روّج لها الإعلام 12 شائعة، صدرت جميعها عن وسائل إعلام محليّة، فيما بلغ عدد الشَّائعات التي تناولت القطاع الاقتصاديّ النسبة الأعلى، وتلتها بالتساوي شائعات القطاعين السياسي والأمني، ثم الشائعات التي تناولت القطاع الاجتماعي بواقع 6 شائعات، كما بلغ عدد الشائعات التي تناولت القطاع الصحي 3 شائعات، تلتها شائعات الشأنّ العامّ بواقع شائعتين.

بترا