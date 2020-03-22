“أكيد”: 14 شائعة منذ بدء العمل بقانون الدفاع

عمان- بين مرصد مصداقية الإعلام الأردني “أكيد” أنه منذ لحظة إعلان الحكومة الأردنية قرار العمل بقانون الدِّفاع رقم 13 لسنة 1992، تم تسجيل 14 شائعة.

ودعا مرصد “أكيد” المواطنين إلى التعامل الصحيح مع المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو التواصل الاجتماعي، وعدم إعادة النشر إلا في حال التَّحقق من مصدر موثوق، وعدم الاعتماد على مستخدمي التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقة هذه المعلومات من عدمها، حتى لا يتسبّب ذلك في نشر الكثير من الشائعات.

وأوضح المرصد، في تقرير نشره اليوم الأحد، أنَّ الشائعات خلال الفترة التي امتدت لخمسة أيَّام تنوعت بين معلومات غير صحيحة تتعلق بالفيروس وتأثيره على المصابين، وبين تسجيلات صوتية ومقاطع مصورة غير صحيحة حول إصابة أشخاص بالفيروس في المملكة.

ورصد “أكيد” شائعات قدمت معلومات طبية مضلِّلة، من بينها ما تداولته مواقع تواصل اجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، وحملت عدة مضامين قام المرصد بالتأكد من صحتها من الجهات المختصة والرسمية.

ومن بعض مضامين هذه الإشاعات، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات منسوبة لوزارة التربية والتعليم تشير إلى أنّ “الوزارة قررت اسقاط الفصل الدراسي الثَّاني”، الأمر الذي نفاه وزير التربية والتعليم .

وتناقل ناشطو التَّواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية على صفحاتهم الرَّسمية على موقع التَّواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن قرار الحكومة “فرض حظر التَّجول على المواطنين والمقيمين في المملكة بسبب تداعيات الوباء الجديد”، والتي نفت صحتها الجهات الرسمية، حيث لم يتم الإعلان عن حظر التجول قبل يوم امس السبت .

ونشرت حسابات عديدة على فيسبوك منشوراً مزيفاً يحمل شعار إحدى القنوات التلفزيونية المحلية، ويحمل معلومات تفيد بأن إصابات فيروس كورونا في المملكة ارتفعت إلى 119 حالة، الأمر الذي نفته القناة، مبينة أنه لا علاقة لها بمثل هذا المنشور المفبرك.

كما تداولت وسائل إعلامية محلية أخبارا حول وفاة طبيب أردني بالكورونا في إيطاليا، الأمر الذي نفته وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، حيث أوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة أن وفاة الطبيب شخصت رسميا بنوبة قلبية حادة .

وبين التقرير أنه بخصوص الشائعات التي تم تداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة على لسان مفتي عام المملكة تفيد بأن الطلاق خلال أيام حظر التجول يقع باطلًا، الأمر الذي نفاه المفتي عبر الوسائل الإعلامية المحلية، محذرا من تداول الشائعات والمعلومات غير الصحيحة.-(بترا)