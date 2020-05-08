أكيد: 18 شائعة في النِّصف الأوّل من رمضان في الأردن

عمان- الغد- أصدر مرصد مصداقيّة الإعلام الأردني “أكيد”، تقريرا اليوم الجمعة حول حركة نشوء الشائعات في النصف الاول من شهر رمضان، وتبيّن تسجيل 18 شائعة بينها 16شائعة كانت من مصادر داخليّة، فيما كان مصدر شائعتين خارجيّاً.

وبين مرصد “أكيد” ان الشَّائعات تناولت الشأن الحكوميّ وما نشرته مواقع إخبارية وبثته إذاعات محلية عن مجموعة من القرارات الحكوميّة بخصوص استئناف دوام القطاع الحكومي والمؤسّسات العامة والخاصة اعتباراً من منتصف نيسان، الأمر الذي نفاه وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، موضحًا أنَّه لم يتم اتخاذ أيّة قرارات بهذا الشأن.

وأعادت بعض المواقع الإخباريّة نشر تقارير حول قرار الحكومة السَّماح باستخدام المركبات الخاصة بداية الأسبوع الثاني من شهر رمضان، ورفع الحظر عن المحافظات التي لم تُسجلّ أية إصابات، ونفى وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة ذلك، موضحًا أنها حتى ذلك الوقت، مجرّد اقتراحات وليس هنالك أيّة قرارات رسميّة بهذا الشأن .

ومن الشَّائعات التي تعلَّقت بالشَّأن الاقتصادي ما تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حول رفع أثمان المياه اعتبارًا من تاريخ الأوّل من نيسان الماضي، حيث نفى الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة صحّة هذه المعلومات، نافيًا أن يكون هنالك أيُّ رفع لأثمان المياه، فيما تضمّن الكتاب توحيد أسعار شرائح المياه بجميع المناطق، دون أي رفع على المواطن لسعر المتر المكعب الواحد . وبخصوص الشَّائعات التي تعلَّقت بالتربية والتعليم في الأردن، فقد رصد 3 شائعات، تمحورت حول نشر تصريحات مزيّفة على لسان الأمين العام لوزارة التربية والتعليم نواف العجارمة تفيد بعودة دوام الهيئات التدريسية بداية شهر أيار، الأمر الذي نفاه الأمين العام للوزارة، موضحًا أنَّ عودة المدرِّسين أو الطلبة، يكون من خلال قرار تُصدره الجهات الرسميّة بشكل واضح ومعلن .

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، أنَّ ما تم تداوله حول موضوع النَّجاح التلقائي لطلبة الجامعات الأردنية غير دقيق، موضحًا أنَّ قرار مجلس التَّعليم العالي باعتماد الامتحانات الإلكترونية تمَّ اتخاذه بإجماع جميع أعضاء المجلس، بالإضافة إلى رؤساء الجامعات الحكوميّة والخاصّة .

وتداولت وسائل إعلام محليّة ومواقع تواصل اجتماعي معلومات حول أوزان العلامات النسبيّة لمنهاج الثانوية العامة، والتي نفتها وزارة التربية والتعليم، موضحة أنَّ كلّ ما يُنشر غير دقيق وغير صحيح، حيث سَيُقرّ مجلس الامتحان العام، الأوزان بشكل نهائيّ الأسبوع المقبل.