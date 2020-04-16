أكيد: 35 شائعة خلال النِّصف الأول من الشهر الجاري

عمان– سجَّل الأردن 35 شائعة خلال 15 يوما من شهر نيسان الجاري، حملت معلومات غير صحيحة ومغلوطة وتسببت بتضليل الرأي العام، كانت كلها من مصادر داخلية، وأسهم الإعلام المحلي بترويج 7 شائعات منها.

جاء ذلك حسب مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، حيث بيّن أنَّ شائعات هذه الفترة والتي امتدت لـ 15 يوما، تنوعت بين معلومات غير صحيحة تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، حول تسجيل إصابات جديدة في مختلف مناطق المملكة، وبين تسجيلات صوتية ومقاطع مصورة غير صحيحة، بالإضافة إلى معلومات زائفة ومفبركة تتعلق بالإجراءات الحكومية، وتنظيم سير العمل وعودة القطاعات الحيوية إلى العمل.

وكانت أبرز الشائعات التي تم تداولها بشكل واسع عبر مواقع التَّواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، ما يتعلق بسلسلة إجراءات قرارات حكومية سيتم اتخاذها حول دوام الجامعات، واستئناف العمل في المؤسسات الحكومية، وإعادة فتح المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان وبعد عطلة عيد الفطر، الأمر الذي نفاه وزير شؤون الإعلام النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة، مؤكدًا أنَّ ما نشر مجرد اقتراحات وليست قرارات.

ودعا المرصد المواطنين إلى التَّعامل الصحيح مع المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو التواصل الاجتماعي، وعدم إعادة النشر إلا في حالة التَّحقق من مصدر موثوق، وعدم الاعتماد على مستخدمي التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دِقة هذه المعلومات من عدمها، حتى لا يتسبّب ذلك في نشر الكثير من الأخبار غير الصحيحة وترويج الشائعات.

–(بترا)