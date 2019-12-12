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ألبا وسميدو يُشاركان بتدريبات برشلونة استعدادا لمواجهة سوسييداد

منذ ساعة واحدة

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برشلونة – عاد الظهيران جوردي ألبا ونيلسون سميدو للتدرب لليوم الثاني على التوالي مع فريقهما برشلونة، وقد يحصلان على الإذن الطبي للمشاركة في المباراة التي سيخوضها البرسا يوم السبت المقبل أمام ريال سوسييداد على ملعب “أنويتا” في الليغا الإسبانية.

وعقب الفوز على إنتر ميلان في دوري الأبطال (1-2) والحصول على يوم راحة، عاد الفريق الكتالوني للمران الخميس.

وشارك في المران جميع اللاعبين المتاحين من الفريق الأول، كما هو معتاد، مع مشاركة لاعبي الفريق الرديف كارليس بيريز وأنسو فاتي اللذين سجلا هدفي الفوز على إنتر ميلان، كما شارك الخميس في المران الجماعي للبرسا حارس الفريق الرديف إينياكي بينيا. (إفي)

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