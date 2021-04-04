ألجواثيل فخور بصناعته التاريخ مع سوسيداد ويهدي اللقب لمحاربي كورونا

سان سيباستيان – قال المدير الفني لريال سوسييداد إيمانول ألجواثيل إنه “يشعر بفخر شديد” لصناعته التاريخ مع النادي بعد تتويجه بكأس ملك إسبانيا نسخة 2020 على حساب أثلتيك بيلباو.

وصرح ألجواثيل في مؤتمر صحفي عقب فوز الفريق على بيلباو بهدف نظيف السبت وتتويجه بكأس الملك “إن التتويج أمر عظيم وأود أن اهديه للأطباء والممرضين ومن يقفون في الصف الأول يحاربون من أجل إنقاذ الكثير من الأرواح. توفي عمي هذا الأسبوع بكوفيد-19 وعائلتي عانت”.

وشدد ألجواثيل على أن فريقه “استحق الفوز بالكأس” مبرزا أنه “كان مطمئنا خلال المباراة عندما رأى أن لاعبيه يخوضون المباراة بتركيز ويلعبون بشكل جيد”.

وأنهى ألجواثيل الذي توج أمس باول لقب له كمدرب المؤتمر الصحفي بشكل مرح حيث ارتدى مثل مشجعي ريال سوسييداد وقام بالهتاف احتفالا بثالث لقب بكأس الملك في تاريخ الفريق. (إفي)