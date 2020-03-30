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ألدرفيريلد يتبرع بحواسيب لوحية لمصابي كورونا للتواصل مع عائلاتهم

منذ ساعة واحدة
توبي ألدرفيريلد مدافع فريق توتنهام

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لندن –  تبرع البلجيكي توبي ألدرفيريلد، مدافع فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي، بحواسيب لوحية “تابلت” حتى يتمكن المرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من التواصل مع عائلاتهم.

وحسبما صرح اللاعب لشبكة قنوات (بي بي سي) البريطانية، فقد تبرع ألدرفيريلد بالمئات من هذه الأجهزة.

وقال المدافع البلجيكي “هنا في بريطانيا نسير خلف أوروبا بقليل. لقد تلقيت أخبارا من جميع أنجاء أوروبا، لذا كنت أفكر دائما في فيروس كورونا. هاتفت والدي وأخبرته بأنه علينا القيام بشيء وتقديم المساعدة”.

وأضاف ألدرفيريلد “كانت لدينا أفكارا عدة وقام والدي بالتواصل مع المستشفيات وأخبروه بأنهم يحتاجون حواسب لوحية للمرضى المعزولين وخاصة كبار السن الذي لا يملكون هواتف. فبذلك سيتمكنون من التواصل مع أحبائهم لأن هذا لن يحدث بطريقة أخرى”.

وفيما يخص الشكوك حول استئناف بطولة “البريميير ليج” من عدمها، قال اللاعب إنهم يعملون حتى يكونوا مستعدين قبل 30 أبريل/نيسان المقبل. – (إفي)

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