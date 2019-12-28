ألعاب القوى.. نظرة واثقة وميدالية فضية نوعية في المسابقات العالمية

مصطفى بالو

عمان- سنتان كانتا كافيتين لاتحاد ألعاب القوى، كي يستعيد حضوره عربيا وقاريا، ممزقا صفحة “سنوات الضياع” عندما كان جسما برأسين، ليشكل تاريخ 3-6-2017، نقطة انطلاق حقيقية لاتحاد اللعبة، عندما تم انتخاب ممثل نادي عمان سعد حياصات رئيسا، وعضوية رفيق حمودة ورزان مقبل عن فئة الداعمين، جاسر نويران عن فئة الحكام، رائدة بدر وحسام خريسات عن فئة اللاعبين المعتزلين، معتصم ملكاوي عن فئة المدربين المعتزلين، إبراهيم أبو عصبة (القادسية)، منتصر المومني (عبين عبلين)، سلامة الشرفات (الرشيد)، وسليمان النعيمات (الفرذخ)، ثم تم انتخاب مها حرزالله عوضا عن رائدة بدر لفئة اللاعبين المعتزلين، ليمضي اتحاد العاب القوى بخطى واثقة نحو الحضور والإنجاز في العام 2018، وترك حصادا مثيرا في العام 2019، قبل إنتهاء ولايته مع انتهاء دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

أول الغيث قطرة

والتي تلخص انطلاقة ألعاب القوى إلى الإنجاز مع بداية العام 2019، عندما استضاف اتحاد اللعبة البطولة العربية لاختراق الضاحية على مضمار ملعب البشارات خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، وتوج الحضور الأردني فيها بـ 3 برونزيات، حققها كل من فريق الناشئات الذي مثلته هبة عمر ولويل وحنان العشوش وآيات المرادات وزينب الجعارات ونسيبة العشيبات وهيا اليعاقبة، وفريق الشابات الذي مثلته بيان موسى وشيرين الجعارات ورانيا الحوساني وفرح الراعي وإسراء الرميلات وحنان نصار، وفريق الشباب الذي مثله عبدالله المليفي وسند الحسين وعلي الجعارات وفريد الصقار وأحمد الجعارات وعبدالله سلامة.

المومني وبرونزية آسيا

وبعد عدة أشهر، وتحديدا في نيسان (إبريل) من العام الحالي، كانت الدوحة شاهدا على الفوز بالميدالية البرونزية التي جاءت بعد غياب في بطولة آسيا لألعاب القوى خلال شهر نيسان (إبريل) الماضي، حين تقلد لاعب المنتخب الوطني مصعب المومني بمسابقة رمي القرص، عندما سجل مسافة 58:27 م، ليضع الأردن على قائمة ميداليات البطولة، واحتل الأردن المركز الخامس عشر على لائحة الترتيب للبطولة التي شاركت فيها 43 دولة آسيوية، في الوقت الذي لم يحالف فيه الحظ رئيس الاتحاد المحامي سعد حياصات، حين نافس القطري دحلان الحمد في انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي التي جرت على هامش البطولة.

غلة وفيرة في غرب آسيا

وعاد الوفد الأردني برئاسة عضو الاتحاد مها حرزالله بغلة وفيرة من بطولة غرب آسيا، والتي جرت في لبنان خلال الفترة ما بين 13-19 آب (اغسطس) الماضي، حين خطف المنتخب الوطني 14 ميدالية ملونة، أعادت للذاكرة إنجاز المنتخب في بطولة عمان، حين حقق جلال التميمي ذهبية رمي الرمح، وهبة عمر ذهبية 800 م، وماسة الشكعة فضية 200 م، وفضية التتابع المتنوع وبرونزية 100م، وجنان محمد فضية رمي الرمح، وهيا اليعاقبة فضية 400 م وفضية تتابع متنوع، ورنا بني بكار فضية دفع الكرة الحديدية وبرونزية رمي الرمح، وزينة بني هاني فضية التتابع المتنوع، ونور المشايخ برونزية 100 م/حواجز، وذكرى شحادة برونزية دفع الكرة الحديدية، وإسماعيل رحال برونزية العشاري.

استضافة وميدالية عالمية تاريخية

الحراك الأردني لألعاب القوى، الذي بدأ على أرض العقبة منذ شباط (فبراير) الماضي، من خلال تقديم ملف استضافة سباق “آسيا أوقيانوسيا 100كم”، وزيارة الكشف التي قام بها رئيس الاتحاد الدولي للألتراماراثون نديم خان، برفقة رئيس الاتحاد المحامي سعد حياصات، الى مكان السباق في واحة أيلة، تكلل بنجاح الملف الأردني في استضافة الحدث العالمي، والذي جرى في العقبة خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بشراكة ودعم سلطة مفوضية إقليم العقبة وشركة واحة أيلة، والذي خطف الأنظار العالمية، وحققت البطولة النجاح اللافت، والذي أهل اتحاد اللعبة لاستضافة بطولة العالم لمسافة 50 كم في آذار (مارس) من العام 2020.

وزاد اتحاد ألعاب القوى على نجاح الاستضافة، تحقيق الفريق الأردني الميدالية الفضية التاريخية الأولى للعبة على مستوى البطولة العالمية، حين نجح خالد الشيخ ورفاقه محمد مبارك، عوني الرجبي ومحمد العمري، عبور خط النهاية بنجاح، ووقوفهم بالمركز الثاني تقلدهم الفضة، بزمن مجموعه 31:14:21 ساعة (26) نقطة، توزع الزمن بين محمد مبارك 8:23:03 ساعة عوني الرجبي 11:25:39 ساعة، وخالد الشيخ: 11:25:40 ساعة.

حلم يرى النور

حلم اتحاد ألعاب القوى منذ تأسيسه، إلى امتلاكه مقرا نوعيا ومضمارا خاصا به، يمكنه من تنفيذ برامج نوعية، ومعسكرات احترافية لمنتخباته، واستضافة بطولات نوعية، وهو الذي رأى النور بعد إعلان ممثل سلطة مفوضية إقليم العقبة سهيل ماضي، تخصيص المفوضية لقطعة أرض يكون لألعاب القوى مقره ومضماره، لتتسع الفكرة إلى مجمع لأنشطة كافة الاتحادات الرياضية، ترسيخا لاستثمار العقبة في ترويج السياحة الرياضية، وأنجز منسق عام الفكرة المحامي سعد حياصات المخطط العام للمشروع الرياضي النوعي، ليعد هذا الإنجاز من أهم إنجازات ألعاب القوى للعام 2019.

“شفا بدران..نجمة القوى”

يستحق نادي شباب شفا بدران-الأصالة سابقا-، والذي تأسس في العام 1995، يستحق لقب النادي الأبرز على مضمار ألعاب القوى للعام 2019، وهو الذي اضاءه بإنجازات نوعية، عندما خطف النادي الفتي بهمة مدربيه ولاعبيه، حين تقلد الفريق الذهب كأس المركز الأول لبطولة المملكة للشباب، حين جمع شبابه 6 ذهبيات و4 فضيات و6 برونزيات، وقبلها كان الحظ يعيق فريق الناشئين عن لقب بطولة الأندية، وتقلد فريقه الفضة ووقف ثانيا بفارق بسيط عن القادسية، وعاد ليغازل الألقاب في بطولة اختراق الضاحية-كأس الراحل محمد البوات- مؤخرا، وتوج نادي شباب شفا بدران كلا من عواد الشرفات بذهبية الرجال، وكذلك بشار ارحيل بالفضة لذات الفئة، وسند الحسين بفضية فئة الشباب في نفس البطولة.

ويسجل لمجلس إدارة النادي برئاسة تيسير أبو عرابي، وجهود عضو مجلس الإدارة “الجندي المجهول” كايد العدوان، التميز في مسابقة ألعاب القوى، وضم النادي لنخبة من المدربين الوطنيين، خالد هنداوي، معتصم عكاوي، محمود أبو سلامة، عبدالسلام الحجاج، محمود محمد، عطية محمد، ورفد المنتخبات الوطنية بأفضل المواهب، لا سيما اللاعب سامر الجوهر المتأهل الى أولمبياد الشباب بالأرجنتين، بعد خطفه برونزية آسيا، وكذلك جلال التميمي صاحب ذهبية العرب في مسابقة رمي الرمح.