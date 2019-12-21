ألفا حاوية جديدة بغطائين أصفر ورمادي لفرز النفايات في عمّان

عمان- الغد- باشرت أمانة عمان الخميس الماضي عملية توزيع ٢٠٠٠ حاوية جديدة في حي الرضوان / منطقة زهران، ضمن مشروع حماية المناخ والموارد من خلال الإقتصاد الدائري (فرز النفايات من المصدر) بالتعاون مع مؤسسة رواد المستقبل، وتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

والحاويات تنقسم إلى صغيرة بسعة ٢٤٠ لتر ، وكبيرة بسعة ١١٠٠ لتر، وصممت بشكل يتيح التمييز بينها ، بحيث تكون الحاويات ذات الغطاء الأصفر للنفايات القابلة للتدوير (الجافة)، وذات الغطاء الرمادي للنفايات العضوية وغير القابلة للتدوير.

وسيتم اعتباراً من مطلع العام المقبل بعد الإنتهاء من عملية التوزيع البدء بإستخدام الحاويات الجديدة وسحب القديمة، وستكون عملية جمع النفايات المفروزة لمرة واحدة اسبوعياً ونقلها لمستودع في مكب الغباوي لفرزها بشكل نهائي، وجمع النفايات الاخرى مرتين أسبوعياً.

وكشف مدير دائرة الدراسات والتوعية البيئية في الامانة المهندس عمر عربيات أن المرحلة الثانية سيتم إطلاقها منتصف العام المقبل في حي الرواق والجرن بمنطقة بسمان، وفي وسط البلد كموقع تجاري.

وتصل كلفة إدارة النفايات في مدينة عمان وفقاً للمهندس عربيات لنحو 65 مليون دينار70 % منها تذهب لعملية جمع ونقل النفايات، وسيسهم المشروع بتخفيض هذه الكلفة وإطالة عمر مكب الغباوي من خلال تقليل حجم النفايات المرسلة اليه.

كما يهدف المشروع لتحسين منظومة ادارة النفايات الصلبة في عمان بتشجيع الفرز من المصدر، والإلتزام باخراج النفايات باوقات محددة ، وتقليل الانبعاثات المباشرة للغازات الدفيئة، واللستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير بدلا من إرسالها الى المكبات.

واختير حي الرضوان كمرحلة تجريبية للمشروع لإحتوائه على تنوع في التنظيم من بيوت سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية ومدارس وفنادق ومستشفيات وسفارات ، وسبق عملية التوزيع إطلاق حملة في الحي تحت شعار “افرزها صح” استمرت 3 اسابيع للتعريف بالمشروع وأهدافه.

يذكر ان الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بدأت بتنفيذ مشاريع في الاْردن سنه 1979، وتعمل حالياً في مجالات المياه ، والتعليم والتدريب المهني ، والنفايات الصلبة.