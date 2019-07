ألفا روميو يستأنف عقوبة منَحَت هاميلتون نقطتين

هوكنهام (ألمانيا) – أكد فريق ألفا روميو نيته استئناف العقوبة بحق سائقيه الفنلندي كيمي رايكونن والإيطالي أنطونيو جيوفينازي في جائزة ألمانيا الكبرى، المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم للفورمولا 1، والتي صبت في صالح بطل العالم سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون.

That race. WOW 🙌 – Verstappen wins 🏆

– Vettel comes from 20th to 2nd 💪

– Kvyat third 🤯 Yep, that really all just happened! An all-time classic – and we're LIVE to relive it all…#F1 #GermanGP #F1Live https://t.co/RBFxeU5KQM — Formula 1 (@F1) July 28, 2019

وبعدما حل رايكونن وجيوفينازي في المركزين السابع والثامن تواليا في السباق الألماني الذي شهد العديد من التقلبات والحوادث في ظل ظروف مناخية ماطرة، فرض المنظمون عقوبة إضافة 30 ثانية الى توقيت كل منهما على خلفية عدم انتظام في عمل القابض عند الانطلاق، ما سمح لهاميلتون بالتقدم من المركز الحادي عشر الى التاسع وتاليا نيل نقطتين، بينما تقدم سائق وليامس البولندي روبرت كوبيتسا الى المركز العاشر.

"Today is a day to look at our mistakes and learn from them, so we can come back stronger next weekend," says Toto Wolff, after a rare off day for the championship leaders#GermanGP 🇩🇪 #Motorsport125 #DrivingInnovation @MercedesBenz @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/XEkvR2UK1M — Formula 1 (@F1) July 29, 2019

وكان السباق الذي انتهى بفوز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن، أول سباق هذا الموسم يفشل فيه فريق مرسيدس المهيمن على بطولة العالم من حصد أي نقطة، بحلول هاميلتون متصدر الترتيب العام خارج جدول النقاط، وخروج زميله الفنلندي فالتيري بوتاس من المنافسة.

وقال مدير فريق ألفا روميو فريدريك لوفاسور “أمر مخيب جدا أن يتم فرض عقوبة على سائقينا وإخراجنا من النقاط بعد سباق مثير كهذا. الوضع (عدم انتظام القابض) ظهر خلال اللفات خلف سيارة الأمان قبل انطلاق السباق (…) كان خارج سيطرتها وسنحقق في الموضوع”.

أضاف “نحترم اجراءات الفيا (الاتحاد الدولي للسيارات) وعمل المفوضين، لكننا سنستأنف القرار لأننا نعتبر أن في حوزتنا الحجج والأدلة القابلة لنقضه. كيمي وأنطونيو قادا بشكل جيد جدا في ظروف صعبة والمركزان السابع والثامن كانا المكافأة المستحقة لأدائهما”.

وسيكون تثبيت النتائج الجديدة للسباق رهن قرار الاستئناف.

وفي حال تأكيد نيل هاميلتون النقطتين، سيرفع بطل العالم خمس مرات رصيده في النقاط في صدارة الترتيب العام الى 225 نقطة (بدلا من 223 بعد إنهائه السباق على حلبة هوكنهايم)، أمام زميله في الفريق بوتاس (184 نقطة). الى ذلك، سيضيف فريق مرسيدس نقطتين الى رصيده ليصبح 409 نقاط، في صدارة الصانعين أمام فيراري (261 نقطة). – (أ ف ب)