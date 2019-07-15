ألفيش: من سيتعاقد معي سيكون قد حصل على بطل

ريو دي جانيرو – قال الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيش، الذي قرر الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إنه لم يحدد مستقبله بعد، لكنه أشار إلى أن الفريق الذي سيحظى بخدماته سيكون قد “امتلك بطلا”.

وخلال مقابلة بثّتها قناة (جلوبو)، ظهر اللاعب سعيدا بعد التعليق على أدائه مؤخرا -وهو في عمر الـ36- كقائد للمنتخب البرازيلي الذي فاز ببطولة كوبا أميركا 2019 ، ويعد هذا اللقب رقم “40” خلال مسيرته الإحترافية.

TOP 4 | #Lomásleído ayer en ED: Dani Alves: "Ahora estoy libre, quien me contrate tendrá un campeón" https://t.co/ZmBfWpP6V0 pic.twitter.com/FCuOVzQjWj — Estadio Deportivo (@Estadio_ED) July 15, 2019

وصرح ألفيش: “أتذكر كل واحد من هذه الألقاب، لقد فزت بالأول مع فريق باهيا دون أن أشارك”، فقد كان بديلا في ذلك الوقت (2001) وكان يُخطو أولى خطواته الاحترافية، ثم توالت البطولات التي حققها سواء في فترة تواجده في إسبانيا مع فريقي إشبيلية وبرشلونة، أو في إيطاليا مع يوفنتوس وأخيرا مع باريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة إلى الألقاب التي حققها مع “السيليساو”.

وختم حديثه بالقول: “حاليا أنا حر ولا زالت هناك الكثير من الأشياء لأحققها في كرة القدم، وبهذه الروح يمكنني اللعب في أي فريق، الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو إن من سيتعاقد معي سيكون قد حصل على بطل”. (إفي)