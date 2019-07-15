آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

ألفيش: من سيتعاقد معي سيكون قد حصل على بطل

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

ريو دي جانيرو – قال الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيش، الذي قرر الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إنه لم يحدد مستقبله بعد، لكنه أشار إلى أن الفريق الذي سيحظى بخدماته سيكون قد “امتلك بطلا”.

وخلال مقابلة بثّتها قناة (جلوبو)، ظهر اللاعب سعيدا بعد التعليق على أدائه مؤخرا -وهو في عمر الـ36- كقائد للمنتخب البرازيلي الذي فاز ببطولة كوبا أميركا 2019 ، ويعد هذا اللقب رقم “40” خلال مسيرته الإحترافية.

وصرح ألفيش: “أتذكر كل واحد من هذه الألقاب، لقد فزت بالأول مع فريق باهيا دون أن أشارك”، فقد كان بديلا في ذلك الوقت (2001) وكان يُخطو أولى خطواته الاحترافية، ثم توالت البطولات التي حققها سواء في فترة تواجده في إسبانيا مع فريقي إشبيلية وبرشلونة، أو في إيطاليا مع يوفنتوس وأخيرا مع باريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة إلى الألقاب التي حققها مع “السيليساو”.

وختم حديثه بالقول: “حاليا أنا حر ولا زالت هناك الكثير من الأشياء لأحققها في كرة القدم، وبهذه الروح يمكنني اللعب في أي فريق، الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو إن من سيتعاقد معي سيكون قد حصل على بطل”. (إفي)

مقالات ذات صلة

الشرطة الفرنسية تعتقل 282 مشجعاً جزائرياً بسبب أعمال شغب

منذ 55 دقيقة

ريال مدريد يواصل استعداداته في “مونتريال” بمشاركة إيسكو

منذ ساعة واحدة

منتخب الكراتيه يطير إلى “طشقند” للمشاركة ببطولة آسيا

منذ ساعة واحدة

منتخب الدرك لاختراق الضاحية يواصل حصد الذهب في السباقات الدولية

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock