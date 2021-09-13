ألف دينار مكافأة “النشميات”

عمان – الغد- حصلت كل لاعبة من لاعبات المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم، على مكافأة مالية مقدارها 1000 دينار، بمناسبة الفوز بلقب كأس العرب.

وتسلمت اللاعبات أمس، شيكات بقيمة المكافأة التي جاءت بدعم من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، تقديرا لجهود النشميات في البطولة، وتحفيزا لهن قبيل المشاركة في التصفيات الآسيوية.

اتحاد كرة القدم، أعلن أيضا عن توجهه لصرف مكافأة مالية للاعبات، بمناسبة الفوز ببطولة كأس العرب. -(أخبار النجوم)