ألف شرطي يشاركون بحملة أمنية ضخمة في الشونة الجنوبية – (صور)

عمان – الغد – أعلنت مديرية الأمن العام عن البدء بتنفيذ حملة أمنية مكثفة في لواء الشونة الجنوبية بعد ورود عدد من الشكاوى من مواطنين بقيام خارجين عن القانون بتهديدهم والتعدي على ممتلكاتهم .

وأكدت المديرية أن الحملة تهدف لتعزيز سيادة القانون ويشارك بها ما يزيد عن ألف رجل أمن من كافة تشكيلات المديرية سيقومون بأداء واجبهم في التصدي وايقاف اي تعدٍ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم وباستخدام القوة اللازمة ان لزم الامر والقاء القبض على كل من تسول له نفسه المساس بحياة المواطنين وممتلكاتهم،لافتة بأن مثل هذه السلوكيات لا تمثل قيم واخلاق هذه المنطقة ونسيجها الاجتماعي، ومرتكبوها هم فئة قليلة خارجة عن القانون .

وتستمر الحملة لحين فرض الامن وانهاء كافة التحقيقات في الشكاوى المقدمة والقاء القبض على كل من يقوم بتهديد وترويع المواطنين وان كل من يسلم نفسه من المطلوبين يتم التعامل معه وفقا لاحكام القانون .

وطلبت مديرية الأمن العام من المواطنين عدم التردد بالإبلاغ عن اية شكوى ومن المواطنين القاطنين في المنطقة التعاون مع رجال الأمن أثناء تنفيذهم للحملة ولحين استكمال أهدافها .