ألف مبروك للرابح الثالث واستلامه السيارة Nissan Kicks موديل 2020

عمان – الغد – تسليم ثالث سيارة نوعNissan Kicks موديل 2020 مجمركة ومرخصة ضمن حملة 6 سيارات لـ 6 رابحين مع أبشر أول برنامج مكافآت للمحروقات بالاردن من شركة المناصير للزيوت والمحروقات، للرابح الثالث السيد خالد طلال هزاع أبو جوهر.

بحضورنائب المدير العام للشركة الدكتور رامز خوري وممثلي عن شركة بسطامي والصاحب وكلاء شركة نيسان في الأردن السيد جمال بسطامي مدير التسويق والسيد فؤاد زيدان مدير المبيعات، تم تسليم مفاتيح ثالث سيارة نوعNissan Kicks موديل 2020 مجمركة ومرخصة للرابح الثالث السيد خالد طلال أبو جوهر، في معارض الشركة الكائنة في شارع مكة، وذلك ضمن حملة 6 سيارات لـ 6 رابحين مع أبشر أول برنامج مكافآت للمحروقات بالاردن.

عملاء أبشر الكرام باقي 3 سيارات.. لـ 3 رابحين بالحملة وسيتم اجراء سحب كل شهرين على سيارة نوع Nissan Kicks موديل 2020 مجمركة ومرخصة.

السحب القادم يوم الثلاثاء بتاريخ 09/02/2021 عن حركات التعبئة لشهر 12 وشهر 1 ولمستخدمي بطاقة أبشر الفعالة من المناصير للزيوت والمحروقات.

من الجدير بالذكر بانه تم إجراء السحب الثالث يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 08/12 في مكاتب إدارة شركة المناصير للزيوت والمحروقات وبحضور مندوبي قسم الترويج في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، السيد /ثائر أبو لاوي والسيد/ أحمد الصباح ، وممثلي عن شركة المناصير للزيوت والمحروقات ممثلة بـ الدكتور رامز خوري (نائب المديرالعام ) والسيدة/ كفاح عبد الهادي (مدير المبيعات والتسويق ) في الشركة.

وتم إجراء السحب حسب الأصول وحسب النظام المتبع لدى الوزراة في إجراء السحوبات واختيار الرابحين للحملات الترويجية وهومن خلال إختيار رقم بطاقة أبشر المتسلسل بشكل عشوائي من قائمة ارقام البطاقات التي يحق لها الدخول بالسحب “التي تم إعلامهم من خلال استلام رسائل نصية الى رقم الهاتف المفعل على النظام قبل موعد السحب ” ومن ثم جرى الاعلان عن اسم صاحب البطاقة الرابحة بحسب المعلومات المسجلة على النظام من اسم ورقم هاتف و ايميل وعنوان، وتم الاتصال به على الهوا وإعلامه بالخبر السار وربح السيارة الثالثة ضمن الحملة.

ألف مبروك للرابح الثالث معنا بحملة أبشر بالسيارة.. السيد خالد طلال أبو جوهر وهو من سكان مدينة إربد ويعمل مدرب قيادة سيارات ويقوم بتعبئة وقود بشكل شبه يومي من محطات المناصير بحكم عمله.

باقي 3 سيارات .. لـ 3 رابحين ومع تمنياتنا بالتوفيق لجميع العملاء مستخدمي بطاقة #أبشر في السحوبات القادمة وبواقع كل شهرين سحب على سيارة نوع Nissan Kicks موديل 2020 مجمركة ومرخصة.