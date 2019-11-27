“ألق الثقافي” ينظم معرضه الثالث لمكتبة الأسرة في الرمثا

الرمثا- نظم ملتقى ألق الثقافي، بالتعاون مع مديريتي ثقافة إربد وتربية الرمثا الثلاثاء معرضه الثالث لمكتبة الأسرة في مدرسة نسيبة المازنية الأساسية المختلطة.

وأكد مدير تربية لواء الرمثا الدكتور مازن المومني خلال افتتاح المعرض أهمية معرض مكتبة الأسرة وتنقلها بين مناطق الرمثا وأحيائها لتوفير الكتاب للجميع بأسعار رمزية، حيث يساعدهم ذلك على شراء الكتاب واقتنائه في مكتباتهم المنزلية.

وأشاد بجهود وزارة الثقافة ممثلة بمديرية ثقافة إربد وملتقى ألق الثقافي في تنظيم هذه المعارض وإيصال الكتاب إلى مختلف مناطق محافظة اربد، داعيا إلى تنظيم المزيد من مثل هذه المعارض لإتاحة الفرصة أمام الجميع، لامتلاك الكتب والاهتمام بالقراءة كوسيلة لتوسيع مدارك الإنسان حول محيطه.

وقالت مديرة مدرسة نسيبة نسرين الزعبي: إن المدرسة تقدم الدعم كله لإقامة الأنشطة الثقافية، مثمنة جهود ملتقى ألق الثقافي في إشغال حصص النشاط المدرسي لأيام الخميس بقراءات قصصية للأطفال وإكسابهم مهارات مسرح الدمى وكيفية توظيف الدمى في مهنة التعليم.

وعبرت مساعدة مديرة المدرسة فادية الرواشدة عن امتنانها لمديرية ثقافة إربد وتنظيمها لمعارض مكتبة الأسرة، مبدية اهتمام مدرسة نسيبة بغرس عادات القراءة والمطالعة والكتابة بمختلف أنواعها لدى جيل النشأ.

وأضافت أن المدرسة أطلقت أول من أمس من خلال معرض مكتبة الأسرة، مبادرة ” نسيبة تقرأ”، وتعد الآن لتحفيز الطالبات على المشاركة في مسابقة تحدي القراءة على المستويين المحلي والعربي.-(بترا)