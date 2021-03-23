ألكانتارا: فضلت الذهاب إلى البريميرليغ على العودة لـ “الليغا”

مدريد – كشف تياجو ألكانتارا أنه اختار ارتداء قميص منتخب إسبانيا لأنه أمضى أغلب حياته في البلد الأوروبي حيث نشأ وترعرع وتعلم كرة القدم، وحقق الألقاب مع برشلونة ومنتخب إسبانيا للناشئين تحت 17 عاما ثم تحت 21 عاما، قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ الألماني.

وكشف ألكانتارا، أحد الأعمدة الأساسية في منتخب إسبانيا وليفربول حاليا “تسعى حين تكون في البداية للفوز بكل شيء كل عام، حصد النقاط الثلاث، تحقيق بطولة، الفوز بكل ما هو متاح. لكن حين تصل إلى المرحلة الاحترافية تفكر في التنافسية، ما يحفزك ويمنحك السعادة هو الانتصار في كل مباراة ثم تأتي الألقاب. ما حققته يصبح من الماضي وكل شيء يصير جديدا بالنسبة لي كل عام. كل موسم هو تحدي جديد”.

وأكد أن (لا روخا) بصدد خوض يركز في مباراة اليونان لأنها أولى اللقاءات الثلاثة في تصفيات التأهل لمونديال قطر، وأن المنتخب يضم حاليا عدد من العناصر الشابة وكذلك الخبرة، وهذا المزج اعتبر اللاعب أنه رائع، خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة (آس) الإسبانية ونشرت اليوم الثلاثاء.

وعن الفارق بين أسلوب لعب (تيكي تاكا) الذي نشأ عليه في أكاديمية لاماسيا ببرشلونة وفلسفة مدربه الحالي يورجن كلوب، أوضح “نرغب في نهاية المطاف في اللعب بأسلوب يحقق الفوز. حظيت بفرصة اللعب في فريقين يمتلكان تاريخيا عقلية الفوز مثل البرسا والبايرن، أرتدي قميص ليفربول حاليا وهو يمتلك هذه العقلية أيضا”.

وأضاف “إنه دوري مختلف، لكن طريقة اللعب فقط هي التي تختلف، الاستعداد للمباريات مختلف عما كان يحدث في بايرن، والبايرن يختلف عن برشلونة. إنها مرحلة تطور وتعلم. يجب أن نكون أفضل من العام المقبل إذا أمكن”.

وفيما يخص الاختلافات التي تميز كرة القدم التي يقدمها الليفر، أكد ألكانتارا “الأمر لا يتعلق بالمقارنة بين المدربين فقط، بل ونوعية اللاعبين الذين تزاملهم أيضا. لدينا لاعبين مميزين في الأمام يساعدوننا كثيرا سواء حين تكون الكرة معنا أو مع المنافس. الاستحواذ على الكرة أكبر في البريميير ليج مقارنة بالدوريات الأخرى”.

وتابع “التتويج بدوري الأبطال أمر صعب دائما وهي أهم مرحلة في العام. أنا محظوظ بفوزي بالتشامبيونز مرتين لكنها بطولة صعبة حقا. كل الفريق واللاعبين الأفضل في أوروبا يطمعون في الفوز بنهاية الموسم. نتصارع مع كبار عمالقة أوروبا من أجلها”.

بالمثل، أقر ألكانتارا أنه كان قريبا من العودة إلى الليجا قبل انتقاله للبريميير ليج، إلا أنه كان عاقدا النية على الاتجاه للدوري الإنجليزي بعد رحيله عن البايرن. (إفي)