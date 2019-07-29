ألكان العالمية للسيارات وكلاء رينو الأردن تحتفل بتسليم 100 مركبة رينو زوي الكهربائية لأمانة عمان الكبرى

احتفلت شركة ألكان العالمية للسيارات – الوكيل الحصري لسيارات رينو في الأردن – عن فوزها بعطاء تسليم 100 مركبة رينو زوي2020 الجديدة والكهربائية بالكامل لأمانة عمان الكبرى، وذلك تأكيداً على المزايا الصديقة للبيئة والتصميم الأنيق الذي توفره هذه المركبات، حيث توافقت مواصفات سيارة رينو زوي مع متطلبات العطاء الصارمة الذي طرحته أمانة عمان الكبرى.

وتم الإعلان عن تسليم المركبات، ضمن حفل استقبال تحت رعاية معالي أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة وبحضور رئيس مجلس إدارة شركة ألكان العالمية السيد طاهر شاهين ومدير عام شركة رينو الأردن السيد علاء الدويك وعدد من الشخصيات المعروفة وممثلي وسائل الإعلام .

وتدل هذه الخطوة على مكانة شركة رينو الريادية في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، حيث تتمتع بباع طويل في عالم السيارات يمتد إلى نحو 120 عاماً حصلت خلالها على مراتب متقدمة في مبيعات السيارات والعديد من الجوائز المرموقة. وتمتلك الفئة الجديدة من مركبة زوي الكهربائية مواصفات قياسية أبرزها مسافة السير المقطوعة في الشحنة الواحدة والتي تصل إلى 300 كيلو متر، فضلاً عن التصميم الرياضي الديناميكي والتقنيات الذكية والمبتكرة بما فيها محركها الكهربائي الذي يعمل دون انبعاثات كربونية على الإطلاق بصورة تحد من تلوث الهواء.

بدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة ألكان العالمية السيد طاهر شاهين عن فخره بفوز الشركة بالعطاء قائلاً: “نتطلع بثقة للتعاون مع أمانة عمان الكبرى في توفير البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة للوصول إلى اعتماد وسائط التنقل الكهربائية بالكامل ومنعدمة الانبعاثات. وأضاف: “إذ نثمن ثقة أمانة عمان الكبرى والجهات المسؤولة بالمزايا المذهلة التي تتمتع بها سيارة زوي التي تتماشى مع متطلبات الرؤية الخضراء التي تتبناها المملكة”.

وعبر أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة عن ثقته بالمكانة الرائدة التي تحظى بها شركة رينو في مجال تصنيع المركبات الكهربائية بالقول: “سعداء بالشراكة مع رينو التي تقود التعاون مع القطاع العام للاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة من خلال استخدام المركبات الرفيقة بالبيئة والموفرة للطاقة، ونحن على ثقة أننا سنستكمل هذا التعاون تدريجياً للتحول بالكامل نحو استخدام هذا النوع من المركبات”.

وقال مدير عام شركة رينو الأردن السيد علاء الدويك : “يُشكل فوز شركة رينو بالعطاء تأكيداً على استمرارية التوجه نحو تطوير حلول المركبات الكهربائية في الأردن وتقديم حلول حيوية مستدامة وفعالة تسهم في تفادي إطلاق ملايين الأطنان من انبعاثات الغازات الدفيئة، ويسرنا التعاون مع كافة الجهات الراغبة في التوجه نحو اعتماد المركبات ذات الأثر الايجابي على قطاع الطاقة والبيئة”.