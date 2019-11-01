ألكسندر-أرنولد يتطلع لارتداء شارة قيادة ليفربول

الغد- – يتطلع ترينت ألكسندر-أرنولد (21 عاما) ظهير أيمن ليفربول إلى ارتداء شارة قيادة الفريق عقب مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مرتين وخوض مباراته المئة مع النادي يوم السبت.

وقال ألكسندر-أرنولد في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الجمعة ”لا أخجل من قول ذلك (يصبح قائدا لليفربول) لأن هذا حلمي.

”سواء تحقق الحلم أو لم يتحقق فالأمر ليس بيدي. لست من يختار القائد. لكن هذا شيء أود تحقيقه في يوم من الأيام. قيادة ليفربول شيء أحلم به دائما ويحفزني“.

ونشأ ألكسندر-أرنولد في مدينة ليفربول ودخل أكاديمية النادي وعمره ست سنوات. ولا يفكر في اللعب في أي مكان اخر.

وأضاف الدولي الإنجليزي ”كنت دائما لاعبا في ليفربول والنادي مثل بيتي. لم أفكر مطلقا في الانتقال إلى أي مكان اخر.

”عندما كبرت كان حلمي دائما اللعب في ليفربول. الآن أنا أعيش الحلم ولا أرى أن ذلك سيتغير“.

وسيلتقي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مع أستون فيلا في المسابقة يوم السبت.(رويترز)