ألكسندر بوشكين وجد الحرية في الحظر الصحي

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

تقرير خاص – (الإيكونوميست) 4/6/2020

كانت استراحة ألكسندر بوشكين في العزلة والحظر بسبب الكوليرا في العام 1830 هي الفترة الأكثر إنتاجية في حياته… ولم تكن هذه الطفرة الصاعدة في الإبداع تعود إلى هروبه من المخاوف ومكامن القلق الممضّة فحسب. لقد أبهجه ونبه حواسه خطر الكوليرا وخطر الموت. وكما أوضح عالِم الأدب، يوري لوتمان، فقد ارتبط الموت بالنسبة لجيل من الأرستقراطيين الروس المولودين في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، والذين شكلتهم الرومانسية واستلهموا الحروب النابليونية والثورات الأوروبية، بالشباب والشجاعة أكثر مما ارتبط بالشيخوخة والمرض.

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بحلول نهاية صيف العام 1830، كان ألكسندر بوشكين يعيش حالة من الكرب والسوداوية. وكانت الأخبار عن انتشار وباء الكوليرا من آسيا إلى روسيا أقل ما يقلقه. كانت خطوبته على حافة الانهيار، وكانت موارده المالية تحت الضغط، وكانت علاقته المترددة والمتناقضة مع القيصر تصل إلى وضع لا يمكن احتماله.

كان نيكولاس الأول، المستبد النكِد الذي لا يرحم، قد بدأ عهده بإعدام خمسة أرستقراطيين قادوا انتفاضة أيلول (ديسمبر) ضده في العام 1825؛ وقام بإرسال 120 من المتآمرين الآخرين إلى المنفى في أقاصي الإمبراطورية الروسية. وكان العديد منهم من أصدقاء بوشكين المقربين. وكان بوشكين نفسه قد تسبب لنفسه بالنفي إلى عزبة والدته قبل عام بسبب أفكاره الإلحادية. ولو أنه كان متوجداً في سان بطرسبرغ، لكان من بين المتمردين بالتأكيد، كما اعترف صراحة عندما استُدعي للقاء القيصر.

كان الهدف من منح العفو للشاعر الأكثر شعبية في البلاد وإطلاق سراحه هو تهدئة النخبة الروسية. كما تعهد نيكولاس أيضاً بأن يكون هو شخصياً بمثابة الراعي لبوشكين ورقيبه الشخصي، بدلاً من الرقيب العادي. ومن الناحية العملية، كان على بوشكين أن يراجع كل جزء صغير مما يكتبه مع القيصر وأن يتحمل ملاحظات الكونت ألكسندر بينكيندورف، مؤسس الشرطة السرية الروسية. وشعر بوشكين بالاختناق والقلق. وطلب إذناً بالسفر إلى أوروبا أو الصين أو أي مكان آخر، لكنّ طلبة قوبل بالرفض الدائم. وأدت رحلة قصيرة قام بها إلى الحرب في القوقاز -التي كانت تشكل في روسيا منطقة الخطر المفضلة في العصر الرومانسي- إلى توبيخ مهين تلقاه من بينكيندورف.

كانت هذه التوترات السياسية تعرض خطط زفافه للخطر. وكان بوشكن، في سن الثلاثين، يتوق إلى بدء حياة عائلية خاصة، محميّة من كل من الدولة ومعجبيه (ولو أن هذا النزوع كان ينتهك المفهوم الرومانسي للشاعر باعتباره شخصاً وحيداً كسير القلب، وكذلك فعل رأيه في الأدب كمهنة). لكن حماته المرتقبة كانت عصبية بشأن زواج ابنتها الجميلة البالغة من العمر 17 عامًا، ناتاليا غونشاروفا، من رجل موضوع تحت المراقبة. وبناء على طلب بوشكين، كتب بينكيندورف ليقول إنه كان يقدم المشورة الودودة للشاعر فقط، ولا يقوم بالتطفل عليه. ومع ذلك، كانت هناك عقبة أخرى: أصرت والدة ناتاليا على ضرورة وجود المَهر، وبما أن مواردها المالية كانت في حالة من الفوضى، كان على العريس أن يتولى توفيره. لكن بوشكين، الذي يكسب رزقه بقلمه، لم تكن لديه أموال احتياطية لإرضاء كبريائها.

وسط هذه الدراما، اضطر بوشكين إلى السفر إلى مقاطعة نيجني نوفغورود، على بعد 250 ميلاً شرق موسكو، ليحصل رسمياً على حيازة “بولدينو”، وهي عقار صغير عاش فيه جده، والذي أصبح الآن هدية زفاف من والده. ومباشرة قبل انطلاقه، وبعد لقاء متوتر بغيض مع والدة ناتاليا، أخبر صديقه وناشره، بيوتر بليتنيف، بأنه حزين ومعذَّب: “إن حياة الخطيب البالغ من العمر 30 عاماً هي أسوأ من 30 عاماً من حياة مقامر… لقد ركبني الشيطان وجعلني أفكر في السعادة كما لو أنني صنعت من أجلها”.

شيء جميل جداً

ثم واجه مصدراً آخر للإحباط: كان الخريف هو موسم بوشكين المفضل والذي يكون فيه أكثر إنتاجية. وكان في الخريف حين كتب أفضل نتاجاته. والآن، على ما يبدو، سوف يقضيه في التحضير لحفل زفاف قد لا يحدث أبدًا. وفي الأول من أيلول (سبتمبر)، غادر موسكو، متوقعاً أن يعود في غضون أسبوعين. ولا بد أن آلهة إلهامه كانت تبتسم وتسخر من خططه.

سافر بوشكين خفيفاً؛ أخذ بعض المخطوطات ومجلداً للشعر الإنجليزي يضم “مشاهد درامية” لباري كورنوال، وهو شاعر إنجليزي كان اسمه الحقيقي بريان بروكتر؛ بالاشتراك مع جون ويلسون، وهو اسكتلندي. وبعد ثلاثة أيام وصل بوشكين إلى بولدينو، وهي مزرعة تعود للقرن الثامن عشر محاطة بسهوب رتيبة خالية من الأشجار، تتخللها مساكن فلاحية فقيرة، بالإضافة إلى مقبرة بصلبان خشبية داكنة. وكان يخطط لأن لا يبقى فيها أكثر مما يتطلبه الغرض من القدوم.

ولكن، بعد خمسة أيام فقط، في 9 أيلول (سبتمبر) 1830، وجد نفسه عالقاً في حظر. وصل وباء الكوليرا إلى مقاطعة نيجني نوفغورود وتم تطويق المنطقة وعزلها لوقف انتشاره. وفجأة، شعر بوشكين بالرضا والارتياح. انحسرت كل آلامه السابقة -وأسبابها. وكتب إلى بليتنيف: “لقد تبددت أفكاري القاتمة: أنا الآن في الريف وأُمتِّع نفسي. لا يمكنك أن تتخيل كم هو مُبهج الهروب من خطيبة والجلوس هنا وكتابة الشعر… يمكنك ركوب الخيول بقدر ما تريد، وتكتب في المنزل قدر ما تريد، ولا يزعجك أحد”.

وفي ذلك اليوم كتب “متعهد الدفن” The Undertaker، وهي قصة قصيرة غرائبية عن صانع أكفان يدعو زبائنه الموتى إلى حفلة منزلية. كان بوشكين مرحاً ومغرماً بالعبث مع الآخرين والتندر عليهم. كان يتسكع مع الفتيات الفلاحات ويذهب إلى الكنيسة المحلية لإلقاء عظات مازحة. وقال للفلاحين “لقد تم إرسال الكوليرا إليكم، أيها الإخوة، لأنكم لا تدفعون ضرائبكم وتشربون كثيراً. إذا واصلتم على هذا النحو فسوف تُجلَدون. آمين”.

عالقاً خلف طبقات من الأسلاك الشائكة وحواجز الحجر الصحي، ومحاصراً بمرض مستعر (“شيء جميل جدًا”، كما وصفه بوشكين)، شعر بالحرية والسعادة كما لم يفعل أبداً من قبل. وكانت الأشهر الثلاثة التي قضاها في بولدينو هي الأكثر إنتاجية في حياته. فيها أنهى أخيراً “يوجين أونيجين” -وهي رواية شعرية عبقرية كان يعمل عليها منذ سبع سنوات والتي ستصبح من كلاسيكيات الأدب الروسي- بالإضافة إلى سلسلة من الاسكتشات الدرامية المستندة إلى النصوص البريطانية التي جلبها معه، والتي أطلق عليها اسم “المآسي الصغيرة”.

فرح غريب وحشي

بوشكين، الذي لن يُسمح له مطلقًا بالسفر إلى خارج روسيا والذي تقطعت به السبل الآن في الريف وسط “الأمطار والثلوج والطين حتى ركبتيك”، تجول عبر العصور التاريخية والبلدان والضروب -من البرج الفرنسي في العصور الوسطى في “الفارس البخيل” إلى فيينا في “موزارت وساليري”. واندفعت المسرحية الدرامية الشعرية، “الضيف الحجري”، من بوابات مدريد إلى شرفة أحد عشاق دون جوان، حيث (في ترجمة جيمس فالين) “ليل/ الغار ورائحة الليمون؛ القمر…/ كلها تضج بالأزرق الداكن العميق…/ يهتف الحارس بلازمته الطويلة: “كل شيء على ما يرام”! وكما قال دوستويفسكي، كان بوشكين قادراً على “استيعاب عبقريات الأمم الأخرى داخل روحه كما لو أنها ملكه هو”.

لم تكن هذه الطفرة الصاعدة في الإبداع تعود إلى هروبه من المخاوف ومكامن القلق الممضّة فحسب. لقد أبهجه ونبه حواسه خطر الكوليرا وخطر الموت. وكما أوضح عالِم الأدب، يوري لوتمان، فإن الموت ارتبط بالنسبة لجيل من الأرستقراطيين الروس المولودين في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، والذين شكلتهم الرومانسية واستلهموا الحروب النابليونية والثورات الأوروبية، بالشباب والشجاعة أكثر مما ارتبط بالشيخوخة والمرض. وكتب لوتمان عن زمن بوشكين: “كانت الجروح موضوعاً للحسد أكثر من كونها سبباً للشفقة”.

في حقبةٍ وبلد كانت فيه المراقبة والرقابة والإذلال هي القاعدة، كان خطر التعرض للقتل برصاصة معادية، أو حتى الموت في كارثة طبيعية، يعرض منظوراً نقيضاً للكرامة والحرية -وهي الأشياء التي يقدرها بوشكين أكثر ما يكون. وكان هذا الشعور بالحرية الشخصية والتحدي هو الفكرة الأساسية لـ”وليمة في زمن الطاعون”، القطعة الأخيرة والأقصر من “المآسي الصغيرة” التي كتبها في بولدينو.

قدم القطعة على أنها “مقتطف من تراجيديا ويلسون، ’مدينة الطاعون‘”. وترسم مسرحية ويلسون، التي تدور أحداثها في لندن خلال صيف العام 1665 المرير، صورة بائسة لمدينة فارغة تجتازها “عربة بائسة/ محملة بأكوام من الجثث البشرية”. ومع ذلك، ركز بوشكين على مشهد واحد، والذي تنخرط فيه مجموعة من الشباب في حفلة شارع عفوية صاخبة، ويشربون نخب صديق متوفى. والقطعة المركزية هي ترنيمة من ابتكار بوشكين، والتي كرسها “سيد الاحتفال” للطاعون، الذي كان قد قتل مسبقاً زوجة الشخصية وأمه:

ثمة نشوة في ساحة المعركة،

وحيث توجد الهاوية السوداء،

وعلى غُرة المحيط الهائج،

وسط موجات الموت العاصفة،

وفي إعصار الصحراء،

وفي أنفاس الطاعون الخبيثة.

لكل شيء مهدِّدٍ بالبُوار

تخفي فرحة غريبة، وحشية-

والتي -للبشر البائدين، قد تكون التماعة،

تعِدُ بحياة أبدية؛

سعيد هو الذي يعرف

هذه النشوة في العاصفة والنضال…

سوف نرتشف النبيذ الوردي البِكر

ونقبِّل الشفاه، حيث ربما يسكُن الطاعون!

عندما انتهى حبسه في الحظر، تزوج الشاعر أخيراً من نتاليا. وفي العام 1837، بعد أن حاول صهره إغواءها، سوف يُقتَل بوشكين في مبارزة. ولم تكن لديه رغبة في الموت، بالضبط -لكن قرب الموت جعله يشعر بأنه على قيد الحياة. وعندما ضربت موجة ثانية من الكوليرا في العام 1831، كان بوشكين في شهر العسل في سكن إمبراطوري شاعري بالقرب من سان بطرسبرج. ومن هناك كتب مرة أخرى إلى بليتنيف، الذي كان مستسلماً للاكتئاب:

“الكآبة أسوأ من الكوليرا. الثانية تقتل الجسد فحسب، والأخرى تقتل الروح… الحياة ما تزال غنية… سوف تكبُر ابنتُك وتصبح عروساً، وسوف نتحول نحن إلى عجائز متحجرين، وزوجاتنا إلى همهمات قديمة، لكن أطفالنا سيكونون جميلين… سوف تذهب الكوليرا، وإذا كنا ما نزال على قيد الحياة، فسوف نحظى نحن أيضاً بالفرح”.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: For Alexander Pushkin, lockdown was liberating