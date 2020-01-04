العرب والعالمدولي

ألمانيا: أميركا ودول حليفة تعلّق تدريب القوات العراقية

منذ 23 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

برلين- ذكر الجيش الألماني في رسالة اطلعت عليها “رويترز” أن الولايات المتحدة وحلفاءها أوقفوا تدريب القوات العراقية بشكل مؤقت نتيجة التهديد المتزايد الذي تواجهه تلك الدول بعد ضربة جوية أمريكية في بغداد أمس الجمعة قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وقال ضابط ألماني كبير في رسالة لنواب ألمان إن اللفتنانت جنرال الأمريكي بات وايت قرر زيادة مستوى الحماية للقوات المنتشرة بالعراق ضمن عملية العزم الصلب التي يقودها.

وذكر اللفتنانت جنرال الألماني ايريش فيفر في الرسالة الموجهة لأعضاء لجنتي الدفاع والعلاقات الخارجية وتحمل تاريخ الثالث من يناير كانون الثاني ”لذلك، جرى تعليق تدريب قوات الأمن والقوات المسلحة العراقية بكافة أنحاء العراق بشكل مؤقت“.-(رويترز)

مقالات ذات صلة

غارة أميركية جديدة على موكب للحشد الشعبي يستعد لتشييع سليماني

منذ 13 دقيقة

ترامب: نحن لا نسعى لتغيير النظام في إيران

منذ 10 ساعات

واشنطن تنشر 3500 جندي في الشرق الأوسط بعد اغتيال سليماني

منذ 11 ساعة

تهديدات ودعوات إلى ضبط النفس إثر مقتل سليماني بضربة أميركية

منذ 11 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock