ألمانيا تتبرع بـ 5 ملايين كمامة لوزارة الصحة في إطار مكافحة كورونا

عمان- تبرعت جمهورية ألمانيا الاتحادية بخمسة ملايين كمامة جراحية وقائية، بقيمة إجمالية قدرها مليون و570 ألف دولار أميركي لوزارة الصحة، من خلال مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن؛ دعماً لاستجابة الأردن لجائحة (كوفيد-19).

وقال وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، في بيان صادر عن مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن، اليوم الأحد: “نحن ممتنون جداً لشعب وحكومة ألمانيا على مساعدتهم المستمرة في معركتنا ضد كوفيد-19، فحماية العاملين الصحيين بالخطوط الأمامية أمر حيوي بالنسبة لنا، وستسهم هذه التبرعات في مساعدتنا على تحقيق هذا الهدف”.

بدوره، قال السفير الألماني لدى الأردن، برنهارد كامبمان: “إن هذه الشحنة من الكمامات الجراحية تؤكد أننا نقف مع شركائنا الأردنيين في هذه الأوقات الصعبة من أجل الحدّ من الضغط على العاملين الصحيين الذين يصارعون هذه الجائحة المتغيرة بشكل مستمر، ومن المهم أن نساهم جميعا في وقف انتشار الفيروس وأن نواصل اتباع التدابير الوقائية”.

من جانبها، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن، الدكتورة جميلة الرعيبي: “نحن نقدّر التبرع الذي تقدمه جمهورية ألمانيا الاتحادية في الوقت المناسب كدعم للأردن للمساعدة في وقف انتشار جائحة كوفيد-19”.

وأضافت، أن معدات الوقاية الشخصية تُعتبر أساسية لاحتواء انتشار العدوى بين كوادر مقدمي الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن المنظمة تُقدّر أيضا الدعم الألماني لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية في الأردن بمبلغ قدره 500 ألف دولار أميركي.

ودعت منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي إلى مواصلة في مواجهة مكافحة الجائحة.

–(بترا)